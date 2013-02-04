《交易视点》中国短融中票发行利率指导下限取消或降低市场波动--中金

路透上海2月4日 - 中国大型券商--中金公司最新发布的中国信用策略周报认为，短融中票发行利率指导下限取消，或使一二级利差明显收窄，甚至消失，一级投资的风险会比有加点保护时加大，此外个券一级定价分化加大。

**短融中票发行利率指导下限取消或加大个券分化**

媒体报道短融中票发行利率指导下限机制可能将从本周起取消。发行利率指导下限机制是从09年8月才开始实行的，到10年6月才开始形成目前执行的每周在二级市场估值基础上加点的模式。

对于信用债市场而言，指导下限机制的取消会带来以下两个直接影响：第一，一二级利差明显收窄，甚至消失，一级投资的风险会比有加点保护时加大；第二，个券一级定价分化加大，个券甄别和选择的重要性将更加突出，尤其是在今年评级下调增多、个券分化加剧的大环境下，这一点就显得更加重要。

从长期来看，信用债利差由供需关系和违约预期决定的本质并不会因为是否存在定价加点机制而变化。在加点机制下，收益率上行时发行利率会以更快的速度、更大的幅度上行，进而带动二级市场债券进一步调整，形成负反馈效应；取消加点机制，这种负反馈效应带来的市场波动加剧的情况反而可能减轻。

**银行间:供给短期内难以显着回升**

1月信用债总净增量接近2,000亿，与去年12月基本持平，但其中主要是由于短融到期量减少导致短期限产品净增量增加，中长期产品净增量相比上月下降了近50%。

2月受春节长假影响，预计信用债供给量将明显下降，全月净增量应在1,500亿以下。但是否能降至1,000亿以下还有一定的不确定性，因为与往年相比，目前的注册余额等潜在发行量还是比较大的。

我们维持春节后高等级短融中票收益率仍有下行空间，配置价值良好的判断，建议加强个券甄别。

**交易所:债基信用债仓位再创历史新高**

四季度除货币基金外的各类基金都在增持信用债，其中债券类基金增持量创新高，而权益类基金增持量则小于三季度。

伴随大额增持，各类债券类基金信用债仓位继续提升，再创历史新高。除仓位提升外，债券类基金规模继续大幅外延扩张，仍然是消化信用债供给的重要力量。

从三季度成立的新债基的仓位与老债基对比看，无论是开放式还是封闭式，继续增持潜力都已经比较有限，而四季度以来新成立的债基规模仍然很大，是支撑年初以来高收益债需求仍然强劲的动力之一。

未来信用债需求仍有赖于债券类基金的外延式扩张以及其他投资者群体，不过从年初以来的情况看，受股市持续上涨影响，新债基发行速度已有所下降。

**评级调整**

上周共公告了11项评级行动，其中仅2项为正面评级行动，武汉高科和光明均为主体评级上调1小档，中金评分均维持不变。

另外9项全部为负面行动，其中中钢、远东、阳光集团和凯迪为单独发债的发行人，我们将中钢评分由3-下调至4，凯迪评分由4-下调至5+，远东和苏阳光评分均维持不变，但其流动性压力也值得关注。

其余5家被负面调整的都是中小集合票据发行人，负面评级行动的理由均为行业景气下行带来的盈利和现金流恶化，虽然本次涉及的票据均为中债增信担保，债券违约风险不大，但中小发行人13年出现负面事件的概率将进一步提升，提醒投资者关注。(完)