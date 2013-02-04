主要国家经济指标预测--2月5日****

路透2月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 2月5日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 1月 -- +0.3% 0030 澳洲房价指数 第四季 持平 +0.3% 0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 12月 逆差8 逆差26.37 进口 -- +2.0% 出口 -- +1.0% 0330 澳洲央行利率决议 2月 3.00% 3.00% 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差29.46 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 1月 45.8 45.6 0848 法国Markit服务业PMI 1月 43.6 43.6 法国Markit综合PMI -- 42.7 0853 德国Markit服务业PMI 1月 55.3 55.3 0858 欧元区Markit服务业PMI 1月 48.3 48.3 欧元区Markit综合PMI 48.2 48.2 0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 1月 49.5 48.9 1000 意大利CPI(较前月) 1月初值 +0.2% +0.2% 意大利CPI(较上年同期) +2.2% +2.3% 意大利HICP(较前月) +1.9% +0.3% 意大利HICP(较上年同期) +2.5% +2.6% 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 +0.5% +0.1% 欧元区零售销售(较上年同期) +1.3% -2.6% 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月2日当周 -- -1.0% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月2日当周 -- +1.6% 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 1月 55.2 55.7 1500 美国IBD消费者信心指数 2月 -- 46.5 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 2月3日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2330 澳洲TD-MI通胀指标 1月 +0.3% -- 2月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲建筑许可 12月 -4.4% +1.0% 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 1月 -9.2% -- 网络招聘广告(较前月) -0.6% -- 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 负3.9 负3.0 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 48.7 49.1 1000 欧元区PPI(较上月) 12月 -0.2% -0.2% 欧元区PPI(较上年同期) +2.1% +2.1% 1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 1月 568.3 -- 1500 美国工厂订单 12月 +1.8% +2.2% 1500 美国耐久财(耐用品)订单 12月修正值 +4.3% -- 美国扣除运输的耐久财订单 +1.0% -- 美国扣除国防的耐久财订单 +0.9% -- 美国扣除飞机的非国防资本财订单 -0.3% -- 1500 美国就业趋势指数 1月 109.38 -- 2100 韩国外汇储备(亿美元) 1月 3,289.1 -- 2145 新西兰劳工成本指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.5% 劳工成本指数(前上年同期) 第四季 +1.9% +1.9% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 石冠兰/王冠中; 审校 郑茵)