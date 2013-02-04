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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 07:17 BJT

****主要国家经济指标预测--2月5日****

路透2月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:    
  
 2月5日(二)
 GMT时间      经济指标/活动                           公布时段    预估值      前值
 0001         英国BRC同店零售销售(较上年同期)                1月          --      +0.3%
 0030         澳洲房价指数                                第四季        持平      +0.3%
 0030         澳洲商品服务贸易收支(亿澳元)                  12月       逆差8  逆差26.37
              进口                                                        --      +2.0%
              出口                                                        --      +1.0%
 0330         澳洲央行利率决议                               2月       3.00%      3.00%
 0700         瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          12月          --  顺差29.46
 0843         意大利Markit/ADACI服务业PMI                    1月        45.8       45.6
 0848         法国Markit服务业PMI                            1月        43.6       43.6
              法国Markit综合PMI                                           --       42.7
 0853         德国Markit服务业PMI                            1月        55.3       55.3
 0858         欧元区Markit服务业PMI                          1月        48.3       48.3
              欧元区Markit综合PMI                                       48.2       48.2
 0928         英国Markit/CIPS服务业PMI                       1月        49.5       48.9
 1000         意大利CPI(较前月)                          1月初值       +0.2%      +0.2%
              意大利CPI(较上年同期)                                    +2.2%      +2.3%
              意大利HICP(较前月)                                       +1.9%      +0.3%
              意大利HICP(较上年同期)                                   +2.5%      +2.6%
 1000         欧元区零售销售(较前月)                        12月       +0.5%      +0.1%
              欧元区零售销售(较上年同期)                               +1.3%      -2.6%
 1245         美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)         2月2日当周          --      -1.0%
 1355         美国Redbook连锁店销售(较上年同期)       2月2日当周          --      +1.6%
 1500         美国供应管理协会(ISM)非制造业指数              1月        55.2       55.7
 1500         美国IBD消费者信心指数                          2月          --       46.5
 
    
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:  
    
    
 2月3日(日)
 GMT时间      经济指标/活动                              公布时段       现值      预估值
 2330         澳洲TD-MI通胀指标                               1月      +0.3%          --
 2月4日(一)    
 GMT时间      经济指标/活动                              公布时段       现值      预估值
 0030         澳洲建筑许可                                   12月      -4.4%       +1.0%
 0030         澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                     1月      -9.2%          --
                     网络招聘广告(较前月)                              -0.6%          --
 0930         欧元区Sentix投资者信心指数                      2月      负3.9       负3.0
 0930         英国Markit/CIPS建筑业PMI                        1月       48.7        49.1
 1000         欧元区PPI(较上月)                              12月      -0.2%       -0.2%
              欧元区PPI(较上年同期)                                    +2.1%       +2.1%
 1445         美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数          1月      568.3          --
 1500         美国工厂订单                                   12月      +1.8%       +2.2%
 1500         美国耐久财(耐用品)订单                   12月修正值      +4.3%          --
              美国扣除运输的耐久财订单                                 +1.0%          --
              美国扣除国防的耐久财订单                                 +0.9%          --
              美国扣除飞机的非国防资本财订单                           -0.3%          --
 1500         美国就业趋势指数                                1月     109.38          --
 2100         韩国外汇储备(亿美元)                            1月    3,289.1          --
 2145         新西兰劳工成本指数(较前季)                   第四季      +0.5%       +0.5%
                   劳工成本指数(前上年同期)                第四季      +1.9%       +1.9%
 
(完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (整理 石冠兰/王冠中; 审校 郑茵)

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