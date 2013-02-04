港报财经评论: 投资改善,内险看俏--经济日报2月2日

投资改善,内险看俏 /余少文

中国内地股市在保险股带动下先跌后升,并支持国企指数守住12,000点大关.随着摩根士丹利在农历年后检讨旗下MSCI指数,有证券商预期新华保险 可以成为新贵,作为蛇年贺礼.A股昨日午后显着造好,上证综合指数更升越2,400点,带动国企指数低开高收,全日升84点或0.7%,收12,215点,成交额158亿港元,只是国指今年反弹力度明显不及过去当A股反弹而其急升的走势,仍等待指数向上突破.而红筹指数跌7点,收4,690点,成交额59亿港元,主要是内房股下跌所致.虽然官方公布的1月制造业PMI指数差于预期,只有50.4%,但汇丰以中小企为主所编制1月制造业PMI则创2年高位52.3%,也高于早前公布的初值,反映中国内地经济温和上升,尤其中小企情况较预期为好,除非外围崩盘,又或有利淡政策出台,否则连扩大房产税一事也可能延迟下,A股继续上扬并不出奇,保险股可成为A股火车头,有助带动保险H股造好.

昨日表现最好的保险股是新华保险,全日升逾3%收31.35港元,A股更升停板,料其在农历新年前后有机会继续跑赢大市和对手.因为美银美林报告指出,摩根士丹利将在2月13日欧州中部时间下午11时,约香港收市后,公布旗下MSCI指数检讨结果及在28日收市后生效,美林认为没有股份被剔出指数,但会增加两只股份,其一为新华保险,惟部分股份的比重可能出现变化,包括友邦保险 、远东宏信 、中国太保 、吉利 等香港上市股份.美林指出,过去数据显示,MSCI指数新贵在公布后至换马当日,平均会跑赢当地股市5.6%,相反被剔出者会跑输6%.由于MSCI公布日为香港农历新年假期,若然新华保险被纳入指数,农历新年后应可造好,故股价在未来一周出现调整,短线者可纳入考虑范围.

其实,保险股并非只作短线,短线只因新华保险有机会成为新贵而建议,整个行业中线仍然可以看高一线.有中国内地报告指出,内银股去年底显着上升,可以为保险公司的投资带来改善,因为保险股重仓流通股市值占投资金额的比重为53%.而去年第三季业绩显示,四家上市保险公司中,只有新华保险没有配置银行股,中国平保 则是众保险股中买重内银股,比重高达87%,中国人寿 和中国太保 则为30%和33%.