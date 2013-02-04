标题新闻: 卡塔尔已通知至少两家亚洲买家将按合约足额供应3月原油,持平2月水准--消息

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响

路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。