重发-港报财经评论: 资金恋栈股市--信报2月4日

(重发以修正内文排列方式) 资金恋栈股市 /习广思

港汇转弱,大市争持,虽然资金流入香港速度放慢,但仍未见明显流走的迹象.据野村报告指出,截至1月底止,环球资金继续流入中国中国内地及香港股票市场.不过,流入金额减少,是股市上升动力减弱的原因.资金究竟流到哪里去?有部分资金已转移到美股及日股,美国互惠基金1月份就录得最大资金流入.股市高处不胜寒,大行分析师近期开始发出沽货警告,理由是大量资金流入后,环球股票已经出现超买讯号,在未来四至五周或有调整,连看好的投资者派分析师亦有类似警告.美国上周五公布就业数据,1月份非农业新增职位低于市场预期,但美股续试高位,理由是去年12月的就业数据获得大幅上调.标普500指数上升,能否上试2007年高位?十年美债息升穿2%,市场许多人对所谓”资金大转移”不以为然,事实上这股资金流逆转未完全出现,但投资者对加息预期仍然担心.

高盛早前发债集资近80亿美元,一边叫客户趁低息发债,一边减持手头债券,机构投资者不是毫无提防的.上周联储局议息过后,除了美债价格蠢动上升外,更值得关注的是,美股上涨,但垃圾债价格下跌,高级企债LQD的走势更难看,上周五股价跌穿250天线.债市隐约看见调整,但市场risk on情绪未变,最好指标来自汇市.本周市场焦点将回到欧洲,上周欧央行表示,多家欧洲银行会向央行偿还第一轮LTRO贷款近35亿欧罗,278间欧银前前后后偿还了近1,370亿欧罗,对欧央行来说,不失为好消息.

市场留意欧央行议息,一个焦点是会否”收水”,但在日本货币战间接影响德国经济的前提下,谈”收水”实在过早.然而,欧罗转强发出强烈讯号,就是欧债危机逐步过去,多个不理想经济数据已无打击之力.上周欧罗升穿1.35,是去年2月欧债危机第三波后的高位.资金市再讲资金流,由去年10月至今的股市反弹,有三股资金流非常明显.先是美国QE3放水效应,然后是日圆贬值带来资金效应,还有由去年12月起,A股反弹带来的资金效应.这三股资金流之所以流入股市、中资股票,甚至是新兴市场股市,有两项主要因素:一、经济.二、政治,配合资金流入的关键,是中国经济触底.三、十八大结束消除政治忧虑.(B03) ============================================================================= 美元兑日圆短仓博唔过 /苏子

上周五美元兑日圆在亚洲早市企稳在正显着上升中的20天保历加通道的顶部阻力线以上波动,到美国收市前夕,更成功突破欧洲市尾段所造的92.64高位,最后更以近全日高位收市,故升势可用锐不可挡来形容.那些入市打赌美元兑日圆会出现超买调整的即市炒家,若上周五未能在有利可图的情况下见好即收,便出现由赚变蚀的惨况.在强势单边市况中,若强行采取逆市而行的策略,从来是吃力不讨好的事情.不过,由于美元兑日圆的日线及周线CCI指标和9天RSI均在近期汇价屡创新高下出现顶背驰的不利讯号,这吸引不少美元兑日圆短仓.

一般小投资者投资者最好避免采取这种高风险但未必是高回报的吃力不讨好的投机策略,毕竟汇价目前以上升为主的大方向格局已经形成.因此,最后还是待汇价真的自高位往下回落时,在重要支持位顺着市场的大方向采取顺势而行的策略.至于对那些较专业及贴市的投资者而言,美元兑日圆在日线9天RSI及CCI指标呈现背驰下,若看见汇价已返回20天保历加通道顶部阻力以下收市,与此同时日线CCI指标亦见明显回落至100支持以下,才可投机性建立短仓,惟入市后一定要严守止蚀及有见好即收的心态.

若美元兑日圆向下作出超买调整,当回落至20天SMA附近已可顺势趁低买入.上周五欧罗兑美元因1月份PMI数据及去年12月失业率表现理想而继续造好,并曾突破1.37阻力关口.但由于上周五市场有传言指欧洲央行可能会减息阻止汇价继续上升,加上本周四欧洲央行亦会议息,故小心汇价近期的强势较大机会到了尾声,料在央行议息前夕将先行向下调整.今天欧罗兑美元失守上周五美国市的1.3586低位收市,将是调整市开始的警号.(B10) =============================================================================

(2月2日)

安全资产不安全 /习广思

日圆跌势未止,美元兑日圆跌至90日圆水平,曾短暂回稳,但未几又跌至92.2日圆.日股连涨12周,是54年来最长的升浪.投资者是否赶上这次升浪,其实日圆第四季出现大贬值,货币战带来的影响已开始浮现,南韩企业的盈利首当其冲,而日本企业则最为受惠,任天堂、夏普等企业盈利都将见上升.然而仅靠货币贬值带来的竞争优势,只会有一时之助,日资企业面对更大的问题,是失去领导及创新能力.而货币战虽有助企业短暂生存,但市场对日圆及日债失去信心后,经济难题也随之而至.

美国推出QE3时,台湾央行行长彭淮南直指,这是一只大白鲨,将令亚洲区水花四溅.对于日本终极量宽,彭淮南早前发表报告指出,除了再提出热钱涌入带来货币升值风险外,亦分析日圆贬值对亚洲经济的影响.彭淮南表示,南韩及东南亚国家以出口为经济引擎,如果日圆持续贬值,将影响这些地区的出口竞争力及增长能力,尤其是南韩与日本经济结构相似,包括造船、汽车、工程及营建海外生意.相反,日圆贬值有利日本出口,有利原材料及工业油需求,故印尼、马来西亚及泰国等出口商能受惠.中国内地公布1月份PMI数据,官方数值意外地低于预期,以致恒指开市后急挫,但A股反应冷静,另一个由汇丰编制的PMI终值则创两年高位,A股大幅上升支持恒指跌幅收窄,收报23,721点,下跌7点.大市成交额705亿港元,沽空比率9.6%.

恒指藉官方PMI数据急挫,悲观看法是市场对经济回暖欠缺信心,指数跌幅急速收窄,以及A股回升,均反映市场对经济的乐观预期,而且不敢随便沽货.近日大蓝筹股每次调整均见有承接,亦见蓝筹股轮流接力支撑大市,昨日”本地姜”地产股唞气,而中资金融股则回升.香港去年12月零售额按年上升8.8%,全年上升9.8%,消息刺激相关零售股上升.不过,近年自由行带动的零售额增长有见顶迹象,由零售业支撑而掀起的”舖疯”亦明显欠缺承接力,零售增长能否持续下去存有疑问?更甚的是,自由行带来经济利益的同时,付出的社会成本亦大增,”舖疯”令许多旅游区失去了香港特色,老店一一关门.说到零售业带来的投资机会,持续看好一些受惠低档自由行的股份,例如莎莎,买不起LV的旅客,总得买几件化妆品,以及相关酒店股如帝盛酒店.(B02)