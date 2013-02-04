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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 10:03 BJT

《汇市简讯》美元/韩元遭遇出口商卖盘,但NDF有撑

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* 美元/韩元承压,因出口商卖盘不小

* 美元/韩元目前为止区间在1089.3-1094.5,最新报1090.1-9090.5

* 但据称境外无本金交割远期外汇(NDF)仍有不错买气

* 一个月NDF最新报1091.4-1092.4.(完)

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