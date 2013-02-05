《中国债券市场每日交易备忘》--2月5日

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标: 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.25% 国开行至多60亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.77% 国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值4.09% 国开行至多60亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.30% 国开行至多60亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.40% 五矿集团20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中国银行和中信银行主承 中国铁物25亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),工行和民生银行主承 漳州九龙江建设公司10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 中信国安集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信证券和农业银行主承 云天化集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承 南京中电熊猫信息产业集团10.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),建行和平安银行主承 中纺集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),北京银行主承 ============================================================================= 二、新债上市: 国家开发银行40亿元一年期浮息债(三个月shibor基准)130210,基本利差-0.50% 成都兴城投资集团20亿元七年期固息债1380038,票面利率6.17% 济宁高新城建投资12亿元七年期固息债1380044,票面利率6.60% 上海张江集团6亿元五年期中票1382051,票面利率5.29% 重庆高速公路2亿元五年期中票1382052,票面利率5.29% 沈阳中小企业0.77亿元两年期集合票据1383002,票面利率5.80% 天瑞集团水泥公司6亿元一年期短融041365001,票面利率4.77% 福建宁德中小企业1亿元三年期集优票据051302008,票面利率5.80% ============================================================================= 三、缴款: 南京禄口机场16亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1380046,票面利率5.15% 万正投资集团7亿元六年期固息债1380055,票面利率7.92% 中粮集团40亿元三个月期超短融 昆明自来水集团8亿元五年期中票 陕西海升果业4.5亿元三年期中票 湖北襄阳高新区中小企业2.27亿元三年期集优票据 江苏连云港中小企业2.7亿元三年期集优票据 ============================================================================= 四、还本付息: 中国南车 20亿元三年期中票1082013到期兑付,票面利率4.08% 马钢股份 10亿元三年期中票1082014到期兑付,票面利率4.45% 财政部304.4亿元10年期国债100024付息,票面利率3.28% 国家电网200亿元10年期固息债1080022付息,票面利率4.74% 国家电网100亿元15年期固息债1080023付息,票面利率4.80% 大同煤矿集团20亿元五年期中票1082012付息,票面利率4.69% ============================================================================= 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --据中国证券报周二报导,《沿边地区开发开放规划》有望年内公布.规划拟提出建设120个沿边开放口岸, 优惠政策包括金融、财政、人才引进、环境保护、土地供应等诸多方面.业内人士分析,受国际经济环境影响, 中国外贸增量正由沿海向沿边转移,该规划的落实将带动沿边地区海量的基础设施建设投资. --1月中国四大行新增信贷高达3,700亿元人民币左右,大幅高于去年同期的3,200亿元.记者从多家股份制 银行和城商行处了解到,1月新增信贷增量较大,同比和环比都出现明显增长.机构普遍预计行业信贷投放在1万 亿元左右,同比增幅超三成. 汇丰今日公布1月汇丰中国服务业PMI 国家统计局2/8公布1月工业品价格指数(PPI) (去年12月为-1.9%) 居民消费价格指数(CPI) (去年12月为2.5%) 中国海关2/8公布1月进出口贸易数据 国家统计局2/22公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 美元指数本周周线有望温和上升 * 欧元下挫，受欧洲央行总裁德拉吉偏鸽派的言论影响 * 美国3月份非农就业岗位料增加18万个 路透东京4月7日 - 美元周五微涨，本周周线有望微幅上涨，投资者怀着紧张的心情等待中美两国领导人会面的结果以及美国月度就业报告的发布，该报告或将支持美国进一步加息的看法。 美元指数 上升0.1%至100.73，本周迄今累计上升0.4%。 美元兑日圆 小幅上涨0.1%至110.92，本周下跌0.4%。 据路透调查，周五稍晚将公布的美国非农就业报告料将显示，3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个，这可能加强美联储今年再升息两次的预期。 市场还在关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会晤，贸易和朝鲜军事问题是焦点。 “我觉得市场对中美峰会没有特别高的期望，”东京Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Masashi Murata称。 “我认为美国非农就业数据出炉前，美元今天将横盘整理，朝鲜
路透香港4月7日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周五公布，担保子公司发行本金总额为5亿美元的高级永续资本证券，息率5.75%。