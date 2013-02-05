《中国债券市场每日交易备忘》--2月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标: 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.25% 国开行至多60亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.77% 国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值4.09% 国开行至多60亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.30% 国开行至多60亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.40% 五矿集团20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中国银行和中信银行主承 中国铁物25亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),工行和民生银行主承 漳州九龙江建设公司10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 中信国安集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信证券和农业银行主承 云天化集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承 南京中电熊猫信息产业集团10.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),建行和平安银行主承 中纺集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),北京银行主承 ============================================================================= 二、新债上市: 国家开发银行40亿元一年期浮息债(三个月shibor基准)130210,基本利差-0.50% 成都兴城投资集团20亿元七年期固息债1380038,票面利率6.17% 济宁高新城建投资12亿元七年期固息债1380044,票面利率6.60% 上海张江集团6亿元五年期中票1382051,票面利率5.29% 重庆高速公路2亿元五年期中票1382052,票面利率5.29% 沈阳中小企业0.77亿元两年期集合票据1383002,票面利率5.80% 天瑞集团水泥公司6亿元一年期短融041365001,票面利率4.77% 福建宁德中小企业1亿元三年期集优票据051302008,票面利率5.80% ============================================================================= 三、缴款: 南京禄口机场16亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1380046,票面利率5.15% 万正投资集团7亿元六年期固息债1380055,票面利率7.92% 中粮集团40亿元三个月期超短融 昆明自来水集团8亿元五年期中票 陕西海升果业4.5亿元三年期中票 湖北襄阳高新区中小企业2.27亿元三年期集优票据 江苏连云港中小企业2.7亿元三年期集优票据 ============================================================================= 四、还本付息: 中国南车 20亿元三年期中票1082013到期兑付,票面利率4.08% 马钢股份 10亿元三年期中票1082014到期兑付,票面利率4.45% 财政部304.4亿元10年期国债100024付息,票面利率3.28% 国家电网200亿元10年期固息债1080022付息,票面利率4.74% 国家电网100亿元15年期固息债1080023付息,票面利率4.80% 大同煤矿集团20亿元五年期中票1082012付息,票面利率4.69% ============================================================================= 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --据中国证券报周二报导,《沿边地区开发开放规划》有望年内公布.规划拟提出建设120个沿边开放口岸, 优惠政策包括金融、财政、人才引进、环境保护、土地供应等诸多方面.业内人士分析,受国际经济环境影响, 中国外贸增量正由沿海向沿边转移,该规划的落实将带动沿边地区海量的基础设施建设投资. --1月中国四大行新增信贷高达3,700亿元人民币左右,大幅高于去年同期的3,200亿元.记者从多家股份制 银行和城商行处了解到,1月新增信贷增量较大,同比和环比都出现明显增长.机构普遍预计行业信贷投放在1万 亿元左右,同比增幅超三成. 汇丰今日公布1月汇丰中国服务业PMI 国家统计局2/8公布1月工业品价格指数(PPI) (去年12月为-1.9%) 居民消费价格指数(CPI) (去年12月为2.5%) 中国海关2/8公布1月进出口贸易数据 国家统计局2/22公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)