台湾债市: 公债RP利率持稳,农历年长假前利率料不变

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透台北2月4日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持稳,本周是农历春节长假前最后交易日,证券商更因配合后台作业,仅在前三天承作RP,因此有不少投信与银行客户要券,但券源短缺问题依旧存在.
一券商调度人士表示,今日有银行主动将公债与公司债RP利率调降1个基点,分别为0.69%与0.79%,希望能找到配合资金落点的券源,不过因为没有合适的标的可承作而作罢.
"好多人来要,但我生不出来."他说.
另一大型证券商交易员则称,由于明后两天有汇丰(台湾)金融债券以及台积电 公司债要交割,因此操作上比较审慎保守,不过周四与周五因为证券商不交易,预料届时市场资金会相当的多.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.69-0.71%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,同于上日.
交易商指出,本周紧缩因素有周二150亿台币汇丰(台湾)金融债券交割,周三则有214亿台币的台积电公司债交割,周五则有400亿台币的两年公债102/4期交割.(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。