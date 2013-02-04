台湾债市: 公债RP利率持稳,农历年长假前利率料不变

路透台北2月4日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持稳,本周是农历春节长假前最后交易日,证券商更因配合后台作业,仅在前三天承作RP,因此有不少投信与银行客户要券,但券源短缺问题依旧存在.

一券商调度人士表示,今日有银行主动将公债与公司债RP利率调降1个基点,分别为0.69%与0.79%,希望能找到配合资金落点的券源,不过因为没有合适的标的可承作而作罢.

"好多人来要,但我生不出来."他说.

另一大型证券商交易员则称,由于明后两天有汇丰(台湾)金融债券以及台积电 公司债要交割,因此操作上比较审慎保守,不过周四与周五因为证券商不交易,预料届时市场资金会相当的多.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.69-0.71%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,同于上日.