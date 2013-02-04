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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 10:30 BJT

《香港重要政经日程》--2月4日-2月8日

==================今日重要政经消息=====================

2月4日(周一)

--09:00 金管局总裁陈德霖出席立法会财经事务委员会简报会.

--11:30 香港兴业 股东特别大会.

*--15:30 恒生珠三角环保大奖颁奖典礼.

==================近期重要政经消息======================

2月5日(周二)

-- 公布1月份汇丰PMI.

-- 荣阳实业 首日挂牌.

-- 时计宝 首日挂牌.

-- 恒盛地产 公布年度业绩.

-- 星晨集团 公布年度业绩.

-- 瑞东集团 公布年度业绩.

-- 新意网 公布中期业绩.

--08:00 永保林业 股东周年大会.

--09:00 马钢 在中国举行股东特别大会.

--10:00 中盈国金 股东特别大会.

--10:00 华油能源 股东特别大会.

--11:00 顺风光电 股东特别大会.

--14:00 平安保险 在中国举行股东特别大会.

2月6日(周三)

-- 恒生指数公司季度检讨.

-- 凯德商用 公布全年业绩.

-- 中信国际电讯 公布全年业绩.

-- 恒力商业地产 公布全年业绩.

-- 金界控股 公布全年业绩.

-- 中芯国际 公布第四季度业绩.

--09:30 长城科技 在中国举行股东特别大会.

--10:00 新创建 股东特别大会.

--15:00 生物动力 股东特别大会.

--15:00 中国金石 股东特别大会.

2月7日(周四)

-- 公布1月份外汇储备资产数字.

-- 旭辉控股 公布全年业绩.

-- 廖创兴企业 公布全年业绩.

-- 宏利金融 公布全年业绩.

-- 金沙中国 公布全年业绩.

-- 思佰益 公布第三季业绩.

-- 融达控股 公布第三季业绩.

--10:00 凯德商用 公布全年业绩记者会.

--10:00 汇通天下 股东特别大会.

--10:30 侨雄能源 股东特别大会.

--11:30 金界控股 公布全年业绩记者会.

2月8日(五)

*-- 比高集团 公布第三季度业绩.

-- 华夏医疗 公布第三季度业绩.

-- 汇创控股 公布上半年业绩

-- 中国新电信 公布上半年业绩.

--16:30 首都创投 临时股东大会

--15:00 中国 股东特别大会.

--11:00 高银金融 股东特别大会。

--10:00 新鸿基公司 股东特别大会.

注:1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

(整理 赵红梅)

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