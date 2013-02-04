《香港重要政经日程》--2月4日-2月8日

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
==================今日重要政经消息=====================
2月4日(周一)
--09:00 金管局总裁陈德霖出席立法会财经事务委员会简报会.
--11:30 香港兴业 股东特别大会.
*--15:30 恒生珠三角环保大奖颁奖典礼.
==================近期重要政经消息======================
2月5日(周二)
-- 公布1月份汇丰PMI.
-- 荣阳实业 首日挂牌.
-- 时计宝 首日挂牌.
-- 恒盛地产 公布年度业绩.
-- 星晨集团 公布年度业绩.
-- 瑞东集团 公布年度业绩.
-- 新意网 公布中期业绩.
--08:00 永保林业 股东周年大会.
--09:00 马钢 在中国举行股东特别大会.
--10:00 中盈国金 股东特别大会.
--10:00 华油能源 股东特别大会.
--11:00 顺风光电 股东特别大会.
--14:00 平安保险 在中国举行股东特别大会.
2月6日(周三)
-- 恒生指数公司季度检讨.
-- 凯德商用 公布全年业绩.
-- 中信国际电讯 公布全年业绩.
-- 恒力商业地产 公布全年业绩.
-- 金界控股 公布全年业绩.
-- 中芯国际 公布第四季度业绩.
--09:30 长城科技 在中国举行股东特别大会.
--10:00 新创建 股东特别大会.
--15:00 生物动力 股东特别大会.
--15:00 中国金石 股东特别大会.
2月7日(周四)
-- 公布1月份外汇储备资产数字.
-- 旭辉控股 公布全年业绩.
-- 廖创兴企业 公布全年业绩.
-- 宏利金融 公布全年业绩.
-- 金沙中国 公布全年业绩.
-- 思佰益 公布第三季业绩.
-- 融达控股 公布第三季业绩.
--10:00 凯德商用 公布全年业绩记者会.
--10:00 汇通天下 股东特别大会.
--10:30 侨雄能源 股东特别大会.
--11:30 金界控股 公布全年业绩记者会.
2月8日(五)
*-- 比高集团 公布第三季度业绩.
-- 华夏医疗 公布第三季度业绩.
-- 汇创控股 公布上半年业绩
-- 中国新电信 公布上半年业绩.
--16:30 首都创投 临时股东大会
--15:00 中国 股东特别大会.
--11:00 高银金融 股东特别大会。
--10:00 新鸿基公司 股东特别大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
(整理 赵红梅)
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。