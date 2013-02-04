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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 10:39 BJT

《汇市简讯》美元/马币盘初震荡,3.105下方挂有买单

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* 长周末过后,美元兑马币开盘买价报在3.1100附近,无本金交割远期外汇(NDF)蹿升

* 不过,油商的卖盘及获利了结限制涨幅

* 美元兑马币跌至低位3.1030后暂歇

* 据称在3.1050下方挂有外资及杠杆账户的买单

* 美元兑马币最新报3.1060-3.1070,交投于3.1030-3.1110,NDF报3.1120-50.(完)

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