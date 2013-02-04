美国与加拿大经济指标预测--2月4日-2月11日****

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透2月4日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 2月4日当周 2月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 1月 -- 563.2 1500 美国工厂订单 12月 +2.2% 持平 1500 美国耐久财(耐用品)订单 12月修正值 -- +4.6% 美国扣除运输的耐久财订单 -- +1.3% 美国扣除国防的耐久财订单 -- +1.2% 美国扣除飞机的非国防资本财订单 -- +0.2% 1500 美国就业指数 1月 -- 109.02 2月5日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月2日当周 -- +2.0% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月2日当周 -- +1.6% 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 1月 55.1 56.1 1500 美国IBD消费者信心指数 2月 -- 46.5 2月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 2月1日当周 -- 822.1 1200 再融资指数 -- 4415.2 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 -- 43.1 1500 经季节调整PMI 53.8 52.8 2月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 +5.5% -17.9% 1330 加拿大新屋价格(较前月) 12月 +0.1% +0.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月2日当周 36.0 36.8 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.2 续请失业金人数(万人) 1月26日当周 319.3 319.7 1330 美国非农业生产率 第四季初值 -1.2% +2.9% 单位劳工成本 +2.9% -1.9% 2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加128 增加160.5 2月8日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 1月 19.49 19.8 1330 加拿大就业岗位(万个) 1月 增加0.5 增加3.98 1330 加拿大失业率 7.2% 7.1% 1330 加拿大全职就业人数(万人) -- 增加4.12 1330 加拿大兼职就业人数(万人) -- 减少0.14 1330 加拿大就业参与率 -- 66.80% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 逆差14 逆差19.6 1330 出口(亿加元) -- 375.1 进口(亿加元) -- 394.7 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差460 逆差487.0 1500 美国趸售(批发)库存 12月 +0.4% +0.6% 1500 趸售销售 +0.6% +2.3% 1530 美国ECRI一周领先指标 2月1日当周 -- 129.7 * 2月11日当周 2月11日(一) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0222GMT * 澳元/美元多次触及周二低点，盘中低点下移至0.7537，跌幅约为0.4% * 澳元/美元跌破200日移动均线支撑位0.7553，该水准现转变为阻力位 * 短期支撑位料在100日移动均线0.7512，随后为3月10日低点0.7498 * 若跌破0.7491周期低点，则可以进一步预言多头力量减弱 * 有可能更加接近0.7165-0.7750年内迄今涨势的50%回档位(约在0.7455) * 相关技术图表： http://reut.rs/2oFe71Y (完) (编译 郑茵 审校 高琦)