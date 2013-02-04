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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 10:33 BJT

****《港报快速浏览》--2月4日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报2月4日                                             
 《香港报摘》--经济日报2月4日                                         
 《香港报摘》--其他报纸重要消息2月4日                                 
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评: 避险情绪锐降,资金涌向股市--信报2月4日                      
 港报社评: 港府盈余丰厚,三招还富于民--经济日报2月4日                  
 港报社评: 胡乱派糖浪费公帑,善用盈余投资未来--明报2月                 
 4日                                                   
 港报社评: 居屋入息下限,须谋社会共识--星岛日报2月4日                  
 港报社评: 水客游客需区分,限制疏导须兼用--文汇报2月4                  
 日                                                    
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论: 资金恋栈股市--信报2月4日                               
 港报财经评论: 投资改善,内险看俏--经济日报2月2日                      
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                            
 台湾报摘                                                            
    
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