《汇市简讯》美元兑坡元在偏多基调中区间交投,追随日圆和韩元走势

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
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* 美元兑坡元目前为止有涨有跌,主要追随韩元和日圆走势
* 在美元兑日圆与兑韩元回落后,美元兑坡元从1.2400上方的盘初买价小幅滑落
* 不过1.2370-1.2380之间的买兴有可能停止
* 目前为止交投在1.2386-1.2413区间,最新报1.2386-1.2390.(完)
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路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。