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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 10:49 BJT

《汇市简讯》美元兑坡元在偏多基调中区间交投,追随日圆和韩元走势

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* 美元兑坡元目前为止有涨有跌,主要追随韩元和日圆走势

* 在美元兑日圆与兑韩元回落后,美元兑坡元从1.2400上方的盘初买价小幅滑落

* 不过1.2370-1.2380之间的买兴有可能停止

* 目前为止交投在1.2386-1.2413区间,最新报1.2386-1.2390.(完)

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