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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 10:54 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索受抛盘打压下跌,菲律宾股市处于纪录高位

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* 美元/菲律宾披索受中长期投资大户抛盘打压跌至40.60低位

* 冒险意愿及菲律宾股市升至纪录新高打压该货币对

* 菲律宾股市综合股价指数最新涨1.67%,至6,424.04点,受全球股市涨势带动

* 美元/菲律宾披索最新报40.61-40.62,交投区间介于40.60-40.67

* 位于40.55处的强劲支撑位不太可能被跌破,如果受到挑战的话,菲律宾央行可能将干预汇市.(完)

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