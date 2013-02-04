《汇市简讯》美元兑除日圆外亚币回落,因资金持续流入新兴市场

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
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* 美元兑除日圆外亚币自近期高位回落,因资金持续流入新兴市场
* 菲律宾股市上涨至新高,印尼股市逼近高位,沪综指升破2,421点阻力位
* 据传市场上有大量美元兑印尼卢比的托管卖盘,低开后降至9,650
* 美元兑韩元自1,100附近回落,受累于出口商卖盘.1,185附近或许挂有买单
* 印度卢比应会受到国内因素的支撑,例如政府出售股权消息.(完)
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路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。