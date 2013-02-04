版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 11:13 BJT

《汇市简讯》美元兑除日圆外亚币回落,因资金持续流入新兴市场

0244GMT

* 美元兑除日圆外亚币自近期高位回落,因资金持续流入新兴市场

* 菲律宾股市上涨至新高,印尼股市逼近高位,沪综指升破2,421点阻力位

* 据传市场上有大量美元兑印尼卢比的托管卖盘,低开后降至9,650

* 美元兑韩元自1,100附近回落,受累于出口商卖盘.1,185附近或许挂有买单

* 印度卢比应会受到国内因素的支撑,例如政府出售股权消息.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜; 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐