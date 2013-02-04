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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 11:14 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元形成偏空外包日线型态,1.4957岌岌可危

0301GMT

* 周五在伦敦市场短暂测试1.5300后,已下跌1.8%

* 走势形成偏空的外包日线型态

* 英镑/澳元在1.5060附近交投,亚洲时段呈狭幅区间

* 初步支撑及阻力分别在上周低点1.5000及纽约收盘位1.5080

* 下行趋势的可能性再度浮现,1月的1.4957水位岌岌可危

* 技术图表(link.reuters.com/wew65t)(完) (编译 蔡美珍; 审校 程琳)

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