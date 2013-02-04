《汇市简讯》英镑/澳元形成偏空外包日线型态,1.4957岌岌可危

金属期市：伦铜在习特会之前守住涨幅，受中国需求支撑

0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。