《汇市简讯》英镑/澳元形成偏空外包日线型态,1.4957岌岌可危

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
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* 周五在伦敦市场短暂测试1.5300后,已下跌1.8%
* 走势形成偏空的外包日线型态
* 英镑/澳元在1.5060附近交投,亚洲时段呈狭幅区间
* 初步支撑及阻力分别在上周低点1.5000及纽约收盘位1.5080
* 下行趋势的可能性再度浮现,1月的1.4957水位岌岌可危
* 技术图表(link.reuters.com/wew65t)(完) (编译 蔡美珍; 审校 程琳)
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。