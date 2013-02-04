美国个股: 赛维称福来投资购母公司1,700万新股,总价3,111万美元

路透上海2月4日 - 中国江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 公告称,福来投资日前同意购买母公司--赛维LDK太阳能有限公司(赛维LDK)1,700万份新发行的普通股,购买价为1.83美元/股,总计3,111万美元.

刊登在中国债券信息网的公告显示,福来投资有限公司是一家在英属维尔京群岛注册的公司,由郑建明先生(Cheng Kin Ming)全资拥有.

另据购买协议,双方将在2月28日前完成交易.交易完成后,福来投资有权指定两名非执行董事至赛维LDK董事会,此次交易净收益将用于赛维LDK常规业务需要.

美国上市公司--江西赛维LDK目前在中国银行间债市未到期债券为一笔5亿元人民币的中期票据1182367(11赛维MTN1),期限三年,发行利率6.80%.起息日2011年12月8日,2014年12月8日到期.

此前该公司在银行间债市发行的一年期短期融资券一度因是否会违约而备受关注,不过后来被证明为虚惊一场,4亿元债券如期兑付.

11赛维MTN1报价 显示,该期债最后一次交易在2012年12月10日,不过中债登信息显示,该期债最新结算日期为今年1月29日,结算全价(平均)为93.56元,净价(平均)92.59元,结算笔数一笔,交割量6,000万元.

11赛维MTN1最新中债估值净价 报在92.3910元,对应估值收益率11.5737%.

江西赛维LDK最近一次主体评级调整情况为,2012年9月下旬上海新世纪资信评估投资公司将其下调为BBB+/负面;同时将11赛维MTN1债项评级相应调整为BBB+.