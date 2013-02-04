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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 11:17 BJT

《汇市简讯》美元/台币遭遇央行及出口商卖压

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* 美元/台币开盘报29.67,走势与无本金交割远期外汇(NDF)一致,但遭到台湾央行及出口商压低

* 美元/台币目前为止走软至29.55低点,最新报29.58

* 交易商将持续关注日圆及韩元走势

* 美元/台币应会获得良好支撑,因日圆维持偏空基调.(完) (编译 蔡美珍; 审校 李爽)

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