路透基点: 长华电材子公司How Weih的贷款案已与12家银行签约

路透香港2月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称,How Weih International的3,600万美元五年期无担保循环信贷已在1月31日与12家银行完成签约.

唯一牵头行兼簿记行台湾银行承贷920万美元.高雄银行承贷440万美元,取得共同主办行头衔.

其他10家参贷银行为:永丰商银(承贷260万美元)、玉山银行(250万美元)、华南商银(250万美元)、第一商业银行(240万美元)、大众银行(240万美元)、台北富邦银行(240万美元)、合作金库银行(240万美元)、兆丰国际商银(160万美元)、彰化银行(120万美元).

一如先前的报导,借款方净负债比率为150%或更高时,贷款初始利率为六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码205基点.净负债比低于150%时,贷款利率降至190基点.邀贷银行承诺800万美元者,可获25基点的先付费用;承贷500万美元、300万美元的银行,先付费用分别是20基点、15基点.

本项循环贷款若动用额度低于50%,需支付10基点的承诺费,较早承贷的银行可获2个基点的优惠费率.

借款方How Weih International是台湾上市公司长华电材在英属维尔京群岛(BVI)成立的子公司.(完)