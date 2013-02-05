中国数据: 汇丰1月服务业PMI创四个月高点,经济回升基础更趋牢固

* 汇丰中国1月服务业PMI跳升至四个月高点

* 受新项目和新订单增长推动

* 新业务分项指数创八个月高位

* 经济企稳回升基础更加牢固

路透北京2月5日 - 市况改善带动新项目和新订单增长,推动汇丰中国1月服务业PMI跳升至四个月最高位.服务业持续加快扩张,制造业亦开局平稳,中国经济企稳回升目前有了更牢固的基础.

汇丰/Markit周二联合公布,中国1月服务业采购经理人指数(PMI)升至54.0,较上月大幅上涨2.3个点,并创下去年9月以来最高位.其中新业务指数创下八个月最高位54.1,经营预期指数为去年5月以来最高.

"和制造业复苏一道,服务业活动在新业务增长推动下也持续加快扩张,"汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称,"中国经济在2012年四季度触底回升,目前经济反弹有了更牢固的基础."

他认为,就业指数依然强劲,加上持续盘踞高位的经营预期指数,都暗示未来服务业将进一步回暖.

Markit提供的新闻稿显示,近17%的调查样本显示新业务增加,原因普遍与市况改善有关;1月就业指数环比略有下降,但仍然是19个月以来的次高值,近7%受访企业增加用工,原因与生产需求上升有关.

此外,逾31%受访企业预期未来12个月经营活动增长,预期经营放缓的企业占比还不足3%.业界预期市况将会好转,新业务将持续增长,支撑产出继续上升.这和周日公布的1月中国官方非制造业PMI微幅升至56.2,创下五个月最高位的走势相一致.

当月投入价格指数虽然略有下降,但仍然继续持于高位.而官方非制造业PMI中间投入价格分项指数亦上升明显,创下10个月新高,暗示需要警惕成本推动形成的涨价压力.

上周五出炉的中国1月官方制造业PMI略微下降,汇丰1月制造业PMI终值则跳升至两年高点.因侧重点不同导致得两个数据"一降一升"其实并不罕见,业内人士认为此无碍中国经济企稳回升的大趋势,2013年开局平稳.

花旗集团在最新报告中认为,中国内需依然稳健,且制造业持续扩张,而投入价格升高暗示年内余下时间通胀可能趋势性走升.