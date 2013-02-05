中国数据: 汇丰1月服务业PMI创四个月高点,经济回升基础更趋牢固

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 汇丰中国1月服务业PMI跳升至四个月高点
* 受新项目和新订单增长推动
* 新业务分项指数创八个月高位
* 经济企稳回升基础更加牢固
路透北京2月5日 - 市况改善带动新项目和新订单增长,推动汇丰中国1月服务业PMI跳升至四个月最高位.服务业持续加快扩张,制造业亦开局平稳,中国经济企稳回升目前有了更牢固的基础.
汇丰/Markit周二联合公布,中国1月服务业采购经理人指数(PMI)升至54.0,较上月大幅上涨2.3个点,并创下去年9月以来最高位.其中新业务指数创下八个月最高位54.1,经营预期指数为去年5月以来最高.
"和制造业复苏一道,服务业活动在新业务增长推动下也持续加快扩张,"汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称,"中国经济在2012年四季度触底回升,目前经济反弹有了更牢固的基础."
他认为,就业指数依然强劲,加上持续盘踞高位的经营预期指数,都暗示未来服务业将进一步回暖.
Markit提供的新闻稿显示,近17%的调查样本显示新业务增加,原因普遍与市况改善有关;1月就业指数环比略有下降,但仍然是19个月以来的次高值,近7%受访企业增加用工,原因与生产需求上升有关.
此外,逾31%受访企业预期未来12个月经营活动增长,预期经营放缓的企业占比还不足3%.业界预期市况将会好转,新业务将持续增长,支撑产出继续上升.这和周日公布的1月中国官方非制造业PMI微幅升至56.2,创下五个月最高位的走势相一致.
当月投入价格指数虽然略有下降,但仍然继续持于高位.而官方非制造业PMI中间投入价格分项指数亦上升明显,创下10个月新高,暗示需要警惕成本推动形成的涨价压力.
上周五出炉的中国1月官方制造业PMI略微下降,汇丰1月制造业PMI终值则跳升至两年高点.因侧重点不同导致得两个数据"一降一升"其实并不罕见,业内人士认为此无碍中国经济企稳回升的大趋势,2013年开局平稳.
花旗集团在最新报告中认为,中国内需依然稳健,且制造业持续扩张,而投入价格升高暗示年内余下时间通胀可能趋势性走升.
"经济下行风险减弱,而通胀风险增强,政策面短期可能继续保持支持度,但可能会逐渐转向中性立场,"报告称.(完) (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 美元指数本周周线有望温和上升 * 欧元下挫，受欧洲央行总裁德拉吉偏鸽派的言论影响 * 美国3月份非农就业岗位料增加18万个 路透东京4月7日 - 美元周五微涨，本周周线有望微幅上涨，投资者怀着紧张的心情等待中美两国领导人会面的结果以及美国月度就业报告的发布，该报告或将支持美国进一步加息的看法。 美元指数 上升0.1%至100.73，本周迄今累计上升0.4%。 美元兑日圆 小幅上涨0.1%至110.92，本周下跌0.4%。 据路透调查，周五稍晚将公布的美国非农就业报告料将显示，3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个，这可能加强美联储今年再升息两次的预期。 市场还在关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会晤，贸易和朝鲜军事问题是焦点。 “我觉得市场对中美峰会没有特别高的期望，”东京Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Masashi Murata称。 “我认为美国非农就业数据出炉前，美元今天将横盘整理，朝鲜
路透香港4月7日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周五公布，担保子公司发行本金总额为5亿美元的高级永续资本证券，息率5.75%。