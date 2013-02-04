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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 13:58 BJT

《中国2013年国债发行中标明细表》--2月4日

以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率  预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数   
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  一期     1/9      5       3.15%    3.17%      260          1.92  
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  二期     1/16     1       2.81%    2.82%      300          1.59 
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  三期     1/23     7       3.42%    3.44%      300          2.00 
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 *四期     1/30     3       3.10%    3.09%      260          2.23 
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  合计                                        1,120          (完) 
    
  注:1.*代表新增
     2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币. 
     3.2012年国债发行中标明细表请点选.

 (整理 康熙泽；审校 边竞)

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