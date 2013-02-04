中国债市动态:现券变动不大,短端交投较活跃因跨节资金预期稳定

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透上海2月4日 - 中国银行间市场周一早盘表现平稳,短期利率品种交投较活跃.市场人士指出,机构对跨春节资金预期平稳,且开年来新债供应偏少,二级市场短端一直不缺买盘,唯收益率已累计较多跌幅,再往下空间不大.
他们并指出,虽然近期各项数据显示,国内经济企稳回升态势明显,但因资金颇为充裕,现券长端虽然交投不如短期活跃,但收益率基本持稳.
"大家对跨年资金预期稳定,(现券)买盘主要集中在短的,长端表现算稳定,(收益率)没有往上突破."北京一商业银行交易员称.
他并指出,上周招标的财政部三年期国债中标利率为3.10%,但在3.11%-3.12%位置有很多边际中标,目前在一级半市场上,以3.095%收益率出货的,都有买盘介入,显示短端买意兴盛.
深圳一券商交易员则提到,目前来看,通胀情势可控,经济虽有企稳回暖态势,但资金充裕,并且新债供给尚未完全释放,带动节前买盘不坠,"资金多,配一点也无所谓,主要还是(新债)供给,春节后(新债供给增多)会有一定冲击的."
剩余期限约2.61年的国债120017券 最新报在3.1000,上日尾盘为3.0950%.
宏观方面,周末公布了官方非制造业PMI连续第四个月回升,因节日效应带动消费性服务业快速上升.但本月价格指数涨幅明显,需警惕成本推动形成的涨价压力. (完) (发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。