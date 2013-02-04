中国债市动态:现券变动不大,短端交投较活跃因跨节资金预期稳定

路透上海2月4日 - 中国银行间市场周一早盘表现平稳,短期利率品种交投较活跃.市场人士指出,机构对跨春节资金预期平稳,且开年来新债供应偏少,二级市场短端一直不缺买盘,唯收益率已累计较多跌幅,再往下空间不大.

他们并指出,虽然近期各项数据显示,国内经济企稳回升态势明显,但因资金颇为充裕,现券长端虽然交投不如短期活跃,但收益率基本持稳.

"大家对跨年资金预期稳定,(现券)买盘主要集中在短的,长端表现算稳定,(收益率)没有往上突破."北京一商业银行交易员称.

他并指出,上周招标的财政部三年期国债中标利率为3.10%,但在3.11%-3.12%位置有很多边际中标,目前在一级半市场上,以3.095%收益率出货的,都有买盘介入,显示短端买意兴盛.

深圳一券商交易员则提到,目前来看,通胀情势可控,经济虽有企稳回暖态势,但资金充裕,并且新债供给尚未完全释放,带动节前买盘不坠,"资金多,配一点也无所谓,主要还是(新债)供给,春节后(新债供给增多)会有一定冲击的."

剩余期限约2.61年的国债120017券 最新报在3.1000,上日尾盘为3.0950%.