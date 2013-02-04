中国债市: 一至五年信用债收益率估值明显上行,七年以上持稳--交易商协会

路透上海2月4日 - 中国银行间市场交易商协会周一发布最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周 信用债收益率估值一至五年的中短端涨势明显,七年及以上品种则走势较为平稳. 估值数据显示,一年期品种涨幅领先,其中AA+和AA评级上行16个基点(bp),居全部之首;三年和五年期品种, 上述两个评级升幅亦居前.七年及以上品种中,以上涨1个bp居多,个别品种持平或涨2个bp. 1月末三位消息人士透露,中国银行间市场交易商协会拟取消短期融资券和中期票据的发行利率下限,初步 计划于周一(2月4日)起开始执行.目前由于短融和中票发行利率下限的存在,一定程度上导致一二级市场出现价 差. 短期融资券和中期票据的票面利率基本由主承销商以簿记建档方式确定.此前的情况是:2009年该类产品一 度出现发行利率过低,上市后二级市场收益率上涨,导致发行和交易受挫.随后,交易商协会为不同期限、等级的 债务融资工具设定利率发行下限,并根据市场走势适时调整,以保证发行和交易的顺畅. 而一级市场发行将参考估值结果定价,具体发行利率/价格将根据发行体具体资质情况以估值结果为基础浮 动形成. 中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期 限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种. 以下为各品种的具体估值情况: 发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) -------------------------------------------------------------------------- 重点AAA 4.03 +8 4.38 +5 4.71 +6 4.91 +1 AAA 4.12 +12 4.63 +6 4.96 +8 5.13 +1 AA+ 4.43 +16 4.90 +10 5.24 +10 5.71 +2 AA 4.68 +16 5.23 +12 5.86 +12 6.22 +1 AA- 5.05 +6 5.98 +5 6.78 +7 7.89 +2 发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) ----------------------------------------------------------------------------- 重点AAA 5.10 +1 5.36 0 5.67 +1 5.87 +1 AAA 5.36 +1 5.69 +1 5.95 +1 6.28 +1 AA+ 6.01 +1 6.34 +1 6.61 0 6.94 +1 AA 6.69 +1 7.01 0 7.28 0 7.74 +1 AA- 8.37 +1 8.64 +1 8.95 +1 9.20 +1 银行间债市非金融企业债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期 限内还本付息的有价证券,交易商协会负责受理该类债券的发行注册.目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票 据(MTN)和集合票据等. 银行间债市非金融企业债务融资工具定价估值工作指引(试行)称,上述定价估值,是指多家市场机构对当期各 主要信用等级、关键期限非金融企业债务融资工具二级市场均衡收益率估计值的平均水平. 估值机构包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类市场参与者,数量不超过22家.估值机构应于 每周一11:00前报送本周估值数据,估值结果及原始估值数据将于每周一15:00在交易商协会网站公布.(完) 参看详情,可点选交易商协会网站(here) (发稿 李宏薇/边竞; 审校 林高丽)