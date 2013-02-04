《汇市简讯》欧元兑美元在亚洲时段盘整,1.3700为短期顶部

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
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* 欧元/美元亚洲时段窄幅交投,走势可能是由欧元兑日圆的获利了结所主导
* 盘整走势令超买研究略微调整
* 周五的纽约低点1.3586与稍早的亚洲高点1.3660是初步支撑/阻力
* 5日、10日与20日和周移动均线呈上升趋势
* 突破波林格区间表明短期会进一步盘整
* 技术图表(link.reuters.com/cyw65t)(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。