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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 12:12 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元在亚洲时段盘整,1.3700为短期顶部

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* 欧元/美元亚洲时段窄幅交投,走势可能是由欧元兑日圆的获利了结所主导

* 盘整走势令超买研究略微调整

* 周五的纽约低点1.3586与稍早的亚洲高点1.3660是初步支撑/阻力

* 5日、10日与20日和周移动均线呈上升趋势

* 突破波林格区间表明短期会进一步盘整

* 技术图表(link.reuters.com/cyw65t)(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)

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