《台湾新债预测》两年公债102/4得标利率料在0.70-0.73%

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透台北2月4日 - 路透周一的调查显示,台湾周二(5日)将标售的两年期公债102/4 得标利率将落在0.70-0.73%.
以下为交易员观点整理:
* 证券商因春节长假多无法配合102/4交割,本次标售以银行参与为主
* 银行拿两年券以消化资金为主,持券风险不大,且未来可卖给炒汇外资,赚取价差
* 人民币业务开办在即,相关定存利率高低可能会影响投标意愿
* 美债牵动台债殖利率走扬,技术线型转差,降低追价机率
以下为预测得标利率区间:
* 0.70-0.73%.最低预估在0.70%,最高在0.74%.
最新报价:
* 截至本地时间12:17为止,102/4公开发行前交易周一尚无成交.发行前交易期间的高低点分别为0.725%、0.67%.
以下为交易商对102/4期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
华南银行 0.70 0.73
中国信托银 0.72 0.73
台北富邦银 0.70 0.73
永丰银行 0.71 0.73
第一银行 0.725 0.74
国泰世华银 0.70 0.72
台新银行 0.70 0.72
外商银1 0.72 0.74
外商银2 0.70 0.73
中值 0.70 0.73 (完)
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路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。