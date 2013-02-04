《台湾新债预测》两年公债102/4得标利率料在0.70-0.73%

路透台北2月4日 - 路透周一的调查显示,台湾周二(5日)将标售的两年期公债102/4 得标利率将落在0.70-0.73%.

* 证券商因春节长假多无法配合102/4交割,本次标售以银行参与为主

* 银行拿两年券以消化资金为主,持券风险不大,且未来可卖给炒汇外资,赚取价差