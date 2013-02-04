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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 14:02 BJT

《中国金融债发行日程表》--2月4日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体         规模         期限     票面利率     债券类型     发行时间  
               (亿元人民币)     (年)
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  *国开行         至多60         1       周二招标     固息金融债    2/6-2/19
                  至多60         3      (今年1-5期固息债第二次增发) 
                  至多60         5
                  至多60         7
                  至多60        10  

  注: *表示新增.(完）

 (整理 康熙泽; 审校 李宏薇)

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