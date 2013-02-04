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货币新闻 | 2013年 2月 4日 星期一 15:01 BJT

台湾个股: 宏达电估首季营收500-600亿台币,较上季至多衰退16.7%

路透台北2月4日 - 全球第五大智慧型手机制造商--宏达电 周一表示,预估第一季营收500-600亿台币,较上季的600亿持平至衰退16.7%,市场预估在627.7亿台币.

该公司并指出,第一季预估毛利率在21-23%左右,营业净利率(operating margin)预估约为0.5-1.0%.

宏达电此前公布,去年第四季自结营收600亿台币,税后净利(不含少数股权)为10亿台币.

宏达电今日收低1.55%,报285.5台币;加权股价指数 则收高0.86%.(完)

参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)

参看宏达电新闻,请点选 (记者 詹颖颐; 撰写 董永年; 审校 林高丽)

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