台湾个股: 宏达电估首季营收500-600亿台币,较上季至多衰退16.7%

美国政经：两周休会期到来前，众议院未能达成医改协议
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透台北2月4日 - 全球第五大智慧型手机制造商--宏达电 周一表示,预估第一季营收500-600亿台币,较上季的600亿持平至衰退16.7%,市场预估在627.7亿台币.
该公司并指出,第一季预估毛利率在21-23%左右,营业净利率(operating margin)预估约为0.5-1.0%.
宏达电此前公布,去年第四季自结营收600亿台币,税后净利(不含少数股权)为10亿台币.
宏达电今日收低1.55%,报285.5台币;加权股价指数 则收高0.86%.(完)
参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)
参看宏达电新闻,请点选 (记者 詹颖颐; 撰写 董永年; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。