香港已公布经济指标--2013/2/4

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年12月 零售值 +8.8 +9.4^ +23.5 2012年12月 零售量 +8.1 +8.1 +17.1 2012年12月 综合消费物价指数(CPI) +3.7 +3.7 +5.7 2012年12月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.2 +4.2 +5.3 2012年第三季 本地生产总值(GDP) +1.3 +1.2 +4.3 ------------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年10-12月 12年9-11月 11年10-12月 3.3% 3.4% 3.3% ------------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ) 2012年12月 贸易赤字/盈余 -47.95* -44.07 -48.91 注: *为已经更新 ^经修订数据. (完)
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。