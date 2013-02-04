中国货币市场: 回购利率多涨势不改,春节流通中现金需求趋收紧流动性

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透北京2月4日 - 中国银行间资金市场周一早盘主要期限质押式回购利率 多涨势不改.市场人士表示,新月份伊始,1月末冲高的部分存款趋流出;更为重要的是,春节流通中现金需求的影响变大,跨节资金供给与需求的缺口渐渐扩张,推动资金利率上涨.
市场人士并预计,春节前资金面或都将维持偏紧走势,缓和紧张局面的关键,在于机构充分估计自身春节期间流动性变化情况,进而诉求于货币当局,央行综合考量后,通过公开市场操作或SLO(短期流动性调节工具)给市场以扶助.
"市场资金紧了,一方面是月初(上月末冲的存款流出),还有就是现金."上海一大型银行交易员称,"跨节需求很多,供给不多,(资金)价格上挺快的.节前估计都偏紧,...问央行多拿点(钱)呗!"
上海另一大型银行交易员亦表示,今日春节前现金备付需求对资金面的收紧影响渐趋明显,当前跨节资金需求仅能算"勉强供需平衡";节前资金面的走势,更多地取决于银行是否能充分估计到自身头寸的变化情况,在公开市场等各方面向央行申报足够的需求量.
业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续同时上报正/逆回购需求,其中逆回购为14天品种,正回购期限为28天和91天.据路透统计显示,2013年2月中国央行公开市场没有央票和正回购到期,仅有1,980亿元人民币的逆回购集中在春节假期前一周到期.
中国今年春节假期为2月9日至15日.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中：隔夜 2.8566 2.6912 +16.54
七天 3.4270 3.3321 +9.49
14天 3.8808 3.6585 +22.23
上海证交所质押式回购利率
隔夜 4.6750 3.8350 +84.00
七天 9.3500 6.5300 +282.00
14天 4.4100 3.9200 +49.00
回购定盘利率
隔夜 2.8900 2.7000 +19.00
七天 3.4000 3.3500 +5.00
14天 3.8600 3.6486 +21.14
shibor
隔夜 2.8330 2.6745 +15.85
七天 3.4000 3.3400 +6.00
三个月 3.8890 3.8883 +0.07
============================================================(完) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。