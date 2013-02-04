香港个股: 方兴地产斥资8.16亿元人民币收购南京商业房地产项目

路透香港2月4日 - 中国房地产商--方兴地产 周一宣布,将以总代价8.16亿元人民币,参股一家持有南京一商业物业的项目公司主要股权,以推进公司于核心城市黄金地段开发高端商业物业的策略.

方兴地产为中国中化集团旗下房地产分支,公司的声明称,其将收购该目标公司51%股权,而后者拥有位于南京市核心区的南京国际广场的房地产项目.

南京国际广场第一期已建成为写字楼、住宅、商业中心及高端酒店,地上建筑总面积为约18.6万平方米;二期为净地状态,并拟建成写字楼、住宅、商业中心及高端酒店,预计地上建筑面积约为19.6万平方米.

方兴地产表示,透过收购并于项目第二期所列之条件达成后,公司将可主导第二期的发展,以及公共绿地及停车场项目的发展建设,有助于项目整体价值的提升,将其打造成为南京市的新地标性建筑.

方兴地产早盘收低0.71%,报2.79港元.(完)

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