中国汇市: 人民币早盘跟随亚洲货币微贬,盘中仍现中资行购汇但规模不大

* 人民币即期早盘小幅走跌

* 亚洲货币贬值带动中间价连续走贬

* 盘中仍有中资行购汇身影

* 人民币升值压力仍在

路透北京2月4日 - 人民币兑美元即期 周一早盘微贬,因最近日元、韩元以及林吉特等亚洲邻国货币贬值明显,推动中间价有所走跌.交易员称,今日早盘人民币走势一度趋强,但随后遭遇中资大行购汇打压,虽规模不大，仍令人民币即期小幅走跌,波动区间亦随之缩窄.

上海一家大行交易员称,虽然临近春节,但市场活跃度还算不错,市场仍以平客盘交易为主,自营盘的量不多.

"客盘结汇的量仍然偏大,还是有升值压力,...从中间价波动来看,有可能跟着亚洲货币一起短期贬一点,因为现在韩元、林吉特这些周边国家货币都在贬值，而且上两周贬值幅度还挺大的."上述交易员称.

北京时间12:40,人民币兑美元即期报6.2288元,上日收报6.2270元.今日人民币兑美元中间价 为6.2860元,上日中间价为6.2819元.

交易员并认为,其他亚洲货币贬值对人民币的影响或不会持续太长时间,可能半个月左右.市场仍普遍预期人民币小幅升值,人民币偏强格局没有改变,而中资大行入场购汇的时点和规模难以揣测,令自营盘的交易趋向谨慎,市场交投维持窄幅交易.

"市场交投比较谨慎,现在大家都在猜(大行)什么时候出来买,出来买的量是多少?"另一家外资行交易员称.

东京汇市走势无力的日圆兑美元周一稍稍从两年半低点反弹,与期权相关的买盘引发短线投资人暂时放弃测试日圆下档.不过日圆仍然难逃成为被投资人热衷抛出的货币.近来在全球主要央行中,日本央行受到放宽政策的压力最大.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3200/20,上日尾盘为6.3155.

北京时间12:40,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2110/50元,上一交易日尾盘报6.2120元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

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