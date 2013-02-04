《中国2013年已发行金融债一览表》--2月4日

香港金融：证监会谴责国元香港并罚款450万港元，因违反打击洗钱指引
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
路透北京2月4日 - 以下为中国2013年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 一期 1月8日 60 1 3.32% 2.89 增发 1月22日 60 3.1952% 2.98 二期 1月8日 60 3 3.8934% 4.84 增发 1月22日 80 3.8050% 2.47 三期 1月8日 60 5 4.1617% 3.29 增发 1月22日 60 4.1053% 4.42 四期 1月8日 60 7 4.3251% 2.12 增发 1月22日 60 4.2867% 2.91 五期 1月8日 60 10 4.43% 1.91 增发 1月22日 50 4.3879% 2.80 六期 1月15日 50 3 3.90% 3.19(一年定存基准浮息债,基本利差90bp) 七期 1月15日 50 5 4.12% 2.32(一年定存基准浮息债,基本利差112bp) 八期 1月15日 50 7 4.28% 1.51(一年定存基准浮息债,基本利差128bp) 九期 1月15日 50 10 4.45% 1.82(一年定存基准浮息债,基本利差145bp) *10期 1月29日 40 1 3.38% 4.73(三个月SHIBOR基准浮息债,基本利差-50bp) *11期 1月29日 60 3 3.87% 3.00(三个月SHIBOR基准浮息债,基本利差-1bp) *12期 1月29日 60 5 4.07% 4.00(三个月SHIBOR基准浮息债,基本利差19bp) *13期 1月29日 40 7 4.26% 2.22(三个月SHIBOR基准浮息债,基本利差38bp) 总计 1,010 二、农业发展银行 人民币债券 -------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 *一期 1月29日 200 5 3.95% 2.19 总计 200 三、其他机构 发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- 乐山商行 固息金融债 1月18日 9 3 5.80% 6 5 5.90% 星展银行 固息金融债 1月4日 15 3 4.65% (中国) 注:1、*代表新增 2、中国2012年已发行金融债一览表请点选 3、中国2011年已发行金融债一览表请点选 (完) (整理 康熙泽；审校 边竞)
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。
0222GMT * 澳元/美元多次触及周二低点，盘中低点下移至0.7537，跌幅约为0.4% * 澳元/美元跌破200日移动均线支撑位0.7553，该水准现转变为阻力位 * 短期支撑位料在100日移动均线0.7512，随后为3月10日低点0.7498 * 若跌破0.7491周期低点，则可以进一步预言多头力量减弱 * 有可能更加接近0.7165-0.7750年内迄今涨势的50%回档位(约在0.7455) * 相关技术图表： http://reut.rs/2oFe71Y (完) (编译 郑茵 审校 高琦)