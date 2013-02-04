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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 14:45 BJT

《中国2013年已发行金融债一览表》--2月4日

路透北京2月4日 - 以下为中国2013年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 
 
  一、国家开发银行 
 
  人民币债券
  ---------------------------------------------------------------
  债券名称 发行时间  规模  期限(年) 票面年利率  首场投标倍数
                (亿元人民币)

   一期    1月8日     60     1        3.32%        2.89
   增发    1月22日    60              3.1952%      2.98  
   二期    1月8日     60     3        3.8934%      4.84 
   增发    1月22日    80              3.8050%      2.47 
   三期    1月8日     60     5        4.1617%      3.29
   增发    1月22日    60              4.1053%      4.42 
   四期    1月8日     60     7        4.3251%      2.12
   增发    1月22日    60              4.2867%      2.91 
   五期    1月8日     60    10        4.43%        1.91
   增发    1月22日    50              4.3879%      2.80  
   六期    1月15日    50     3        3.90%        3.19(一年定存基准浮息债,基本利差90bp)
   七期    1月15日    50     5        4.12%        2.32(一年定存基准浮息债,基本利差112bp)
   八期    1月15日    50     7        4.28%        1.51(一年定存基准浮息债,基本利差128bp)
   九期    1月15日    50    10        4.45%        1.82(一年定存基准浮息债,基本利差145bp)    
  *10期    1月29日    40     1        3.38%        4.73(三个月SHIBOR基准浮息债,基本利差-50bp)
  *11期    1月29日    60     3        3.87%        3.00(三个月SHIBOR基准浮息债,基本利差-1bp)
  *12期    1月29日    60     5        4.07%        4.00(三个月SHIBOR基准浮息债,基本利差19bp)
  *13期    1月29日    40     7        4.26%        2.22(三个月SHIBOR基准浮息债,基本利差38bp)  

   总计           1,010
    
    
    
  二、农业发展银行 
 
  人民币债券 
  -------------------------------------------------------------- 
  债券名称  发行时间  规模(亿元人民币)  期限(年) 票面年利率  首场投标倍数
 
  *一期     1月29日       200          5       3.95%       2.19
    
   总计                  200
    

    
  三、其他机构
    
   发行机构    债券类型   发行时间    规模  期限(年)  票面年利率   备 注   
                              (亿元人民币)   
   ---------------------------------------------------------------------
   乐山商行   固息金融债   1月18日     9     3        5.80%
                                       6     5        5.90%
    
   星展银行   固息金融债   1月4日     15     3        4.65%
   (中国)
    
  注:1、*代表新增 
     2、中国2012年已发行金融债一览表请点选 
     3、中国2011年已发行金融债一览表请点选 (完)

 (整理 康熙泽；审校 边竞)

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