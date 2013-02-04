香港新债: 绿城中国8.5%五年期美元债最快于明日上市,共发行4亿美元

路透香港2月4日 - 中国房地产商--绿城中国 周一公告,其五年期美元优先票据,以8.50%定价,并最早于明日(5日)开始买卖.此低于较早时的参考利率9.0%.

绿城中国今早在港交所公告了美元债券上市交易时间.该批债券共发行了4亿美元,绿城表示,将用以短期债项再融资,余额并用作一般公司用途.

分析师指出,致力于减债的绿城,目前债务仍以中短期借款为主,发行债券有且于公司优化债务结构,提高财务稳定度.

评级机构穆迪分析师邹吉明指出,"上述票据成功发行,将有助于改善绿城的流动性以及延长债务到期时间,最终将会提高财务稳定性."

穆迪给予公司"B3"评级,此批债券"Caa1"评等,并考虑予以上调;标普给予公司"B"评级,此批债券"B-"评级.

中银国际、德意志银行、高盛、汇丰、工银亚洲、渣打和瑞银一起任联席主承销商和联席簿记管理人.

穆迪在另一份报告中指出,在销售情况良好以及现金部位改善下,其所评级的地产商信用情况已获改善.且今年以来,受评企业积极在海外募资,藉以挹注经营活动所需以及增进财务结构,也被视为是对信用正向的行为.

该机构表示,自去年11月以来,有9家企业评级获正向调整,仅一家负向.至1月25日,展望负向的企业已减少至9家,2012年底为12家,去年5月最多时达17家.

此前一度财务吃紧的绿城中国,在获得香港蓝筹综合企业--九龙仓 斥资近51亿港元入股,以及减持项目套现后,净负债比率明显下降.

公司稍早表示,至2012年底的净负债比率将可望由2012年上半年的逾九成,进一步降至60-70%左右水平.