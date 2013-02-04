澳洲股市: 逆转收低,受经济数据疲软及技术面阻力拖累

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透墨尔本2月4日 - 澳洲股市周一收低0.3%,失守盘初涨幅,受房市数据较预期疲软、招聘广告下滑及技术面阻力等因素影响.
指标S&P/ASX 200指数 盘中触及4,951点高位,但终场收低13.6点,报4,907.5点.
分析师指出,股指今年以来上涨6%之后,遭遇技术面阻力.与2012年11月19日低点相比,澳股已大涨13.6%.
"盘初20分钟上涨0.7%之后,大盘在4,950点遭遇强劲阻力,显示必须有正面的新数据,才能突破这里,"IG Markets分析师Stan Shamu称.
但经济数据意外疲软,加剧了卖压.
大型银行股多数下跌,Westpac Banking 下跌1.3%.(完)
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。