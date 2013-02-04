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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 13:40 BJT

澳洲股市: 逆转收低,受经济数据疲软及技术面阻力拖累

路透墨尔本2月4日 - 澳洲股市周一收低0.3%,失守盘初涨幅,受房市数据较预期疲软、招聘广告下滑及技术面阻力等因素影响.

指标S&P/ASX 200指数 盘中触及4,951点高位,但终场收低13.6点,报4,907.5点.

分析师指出,股指今年以来上涨6%之后,遭遇技术面阻力.与2012年11月19日低点相比,澳股已大涨13.6%.

"盘初20分钟上涨0.7%之后,大盘在4,950点遭遇强劲阻力,显示必须有正面的新数据,才能突破这里,"IG Markets分析师Stan Shamu称.

但经济数据意外疲软,加剧了卖压.

大型银行股多数下跌,Westpac Banking 下跌1.3%.(完)

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