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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 13:51 BJT

台湾股市: 收升67.19点,创逾10个月收盘高位

路透台北2月4日 - 台湾股市周一收高0.86%,创逾10个月收盘高位,金融保险类指数 跳涨3.3%,因中国日前宣布多项措施,开放台资进入中国证券及期货市场,激励投资人持续追捧.

加权股价指数 上涨67.19点,至7,923.16点,今日开盘上涨0.3%.

电子类指数 涨0.4%.但宏达电 周一稍晚举行法说会前股价下跌1.6%.

据初步数据,大盘成交值 为895.91亿台币,上交易日为759.51亿.(完)

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