台湾股市: 收升67.19点,创逾10个月收盘高位

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透台北2月4日 - 台湾股市周一收高0.86%,创逾10个月收盘高位,金融保险类指数 跳涨3.3%,因中国日前宣布多项措施,开放台资进入中国证券及期货市场,激励投资人持续追捧.
加权股价指数 上涨67.19点,至7,923.16点,今日开盘上涨0.3%.
电子类指数 涨0.4%.但宏达电 周一稍晚举行法说会前股价下跌1.6%.
据初步数据,大盘成交值 为895.91亿台币,上交易日为759.51亿.(完)
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。