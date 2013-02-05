台湾货币市场: 2月5日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
路透台北2月5日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素 摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期76亿台币. --91甲3期公债付息17亿台币. **紧缩因素: --央行料发行存单. ---------------------------------------------------- 宽松因素: --央行存单到期3兆(万亿)7,903.8亿台币 : 02/06 2,151.4亿 02/07 294亿 02/08 2,427.5亿 02/11 239亿 02/12 89亿 02/13 194亿 02/14 162亿 02/15 147亿 02/18 381.05亿 02/19 6,270亿 02/20 3,590.5亿 02/21 200亿 02/22 7,449亿 02/23 324.5亿 02/24 6,866.85亿 02/25 295.5亿 02/26 3,761.5亿 02/27 2,743亿 02/28 120亿 03/01 198亿 --公债还本付息888.35506亿台币 02.10 93甲3期公债付息 18亿 02.13 90甲2期公债付息 30亿 02.13 101甲4期公债付息 12.25亿 02.14 96甲2期公债付息 7.98006亿 02.14 97甲2期公债付息 15亿 02.14 100甲3期公债还本 400亿 02.14 100甲3期公债付息 3亿 02.16 98甲2期公债付息 12.75亿 02.18 92甲3期公债付息 16.25亿 02.20 87乙1期公债还本 300亿 02.20 87乙1期公债付息 20.625亿 02.22 99甲4期公债付息 15亿 02.22 100甲4期公债付息 12亿 02.24 95甲2期公债付息 11.25亿 02.25 94甲3期公债付息 14.25亿 --月底军公教薪饷拨款 紧缩因素: --2/7: 发行"财102-2期"国库券,天期273天,金额200亿台币,6日标售 . --2/8: 两年期"102甲4期"公债发行,金额400亿台币,2月5日标售. --2/18: 央行364天期存单交割,金额1,000亿台币,2月8日标售. --2/26: 30年期"102甲5期"公债发行,金额350亿台币,22日标售. --菸酒税及货物税等例行性税款缴库 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 美元指数本周周线有望温和上升 * 欧元下挫，受欧洲央行总裁德拉吉偏鸽派的言论影响 * 美国3月份非农就业岗位料增加18万个 路透东京4月7日 - 美元周五微涨，本周周线有望微幅上涨，投资者怀着紧张的心情等待中美两国领导人会面的结果以及美国月度就业报告的发布，该报告或将支持美国进一步加息的看法。 美元指数 上升0.1%至100.73，本周迄今累计上升0.4%。 美元兑日圆 小幅上涨0.1%至110.92，本周下跌0.4%。 据路透调查，周五稍晚将公布的美国非农就业报告料将显示，3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个，这可能加强美联储今年再升息两次的预期。 市场还在关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会晤，贸易和朝鲜军事问题是焦点。 “我觉得市场对中美峰会没有特别高的期望，”东京Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Masashi Murata称。 “我认为美国非农就业数据出炉前，美元今天将横盘整理，朝鲜
路透香港4月7日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周五公布，担保子公司发行本金总额为5亿美元的高级永续资本证券，息率5.75%。