台湾债市: 美债利空推升殖利率曲线上扬,农历年假前操作谨慎

路透台北2月4日 - 台湾公债殖利率周一全线收高.主要因美国10年期公债殖利率触及九个月新高,令今日开始发行前交易的新10年券102/6殖利率跳空开高,并带动现券与其他年期券殖利率弹升.惟因农历年长假将至,交易商操作意愿低落,令交易量明显萎缩.

交易商表示,由于证券商为配合后台作业,且债市周三就要封关,因此明后两天的成交量料将进一步缩小.因此102/6要等到农历年后才有机会取代五年券102/2,成为盘面交易的主流券.目前债市无论技术面与消息面均偏空,但因筹码因素影响,殖利率料仍以缓步上扬为主.明日102/2与102/6殖利率区间暂看0.905-0.915%,1.21-1.23%.

"10年券弹破了位于1.19%的年线支撑,不过卡了个过年因素,所以操作还是谨慎."一大型证券商交易员说.

另一证券商交易员则称,虽然国际盘走势偏空,但毕竟台债的筹码因素影响盘势甚剧,在央行总裁几乎确定由彭淮南续任下,债市钱多券少的状况不会改变."过去五年的经验,空头时不要乱卖,最后价格都回来了."

美国10年期公债收益率(殖利率)周一触及九个月高位,因上周五美国公布就业及制造业数据,显示美国经济持续复苏,并激励股市升至五年高点.10年期美债价格下跌约7/32,收益率报2.052%.这是去年4月中旬以来10年期美债收益率的最高位.

台湾一位党政高层人士于上周五表示,现任央行总裁彭淮南将续任中央银行总裁一职.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 +0.60 0.9088 0.9038-0.9120 48.0

10 102/6 -- 1.2205 1.2126-1.2205 11.5

15 102/1 +2.90 1.4490 1.4300-1.4600 6.5

20 102/3 +1.01 1.6145 1.6099-1.6145 1.0

虽然农历年假即将到来,不过明日仍有两年公债102/4要标售,根据路透针对九家银行调查的结果,预估中值在0.70-0.73%.

惟交易员认为,102/4的标售结果对盘面影响有限,因是短券,且五年券102/2殖利率在今日的弹升幅度有限,可望对102/4形成支撑.

"102/2跨年的放空成本变得很高,借券不易."一证券商交易员说.

年期 期别 收盘价

30 101/8 没有成交

20 102/3 1.6145

15 102/1 1.4490

10 101/9 1.2085

5 102/2 0.9088