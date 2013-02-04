台湾债市: 美债利空推升殖利率曲线上扬,农历年假前操作谨慎

香港金融：证监会谴责国元香港并罚款450万港元，因违反打击洗钱指引
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
路透台北2月4日 - 台湾公债殖利率周一全线收高.主要因美国10年期公债殖利率触及九个月新高,令今日开始发行前交易的新10年券102/6殖利率跳空开高,并带动现券与其他年期券殖利率弹升.惟因农历年长假将至,交易商操作意愿低落,令交易量明显萎缩.
交易商表示,由于证券商为配合后台作业,且债市周三就要封关,因此明后两天的成交量料将进一步缩小.因此102/6要等到农历年后才有机会取代五年券102/2,成为盘面交易的主流券.目前债市无论技术面与消息面均偏空,但因筹码因素影响,殖利率料仍以缓步上扬为主.明日102/2与102/6殖利率区间暂看0.905-0.915%,1.21-1.23%.
"10年券弹破了位于1.19%的年线支撑,不过卡了个过年因素,所以操作还是谨慎."一大型证券商交易员说.
另一证券商交易员则称,虽然国际盘走势偏空,但毕竟台债的筹码因素影响盘势甚剧,在央行总裁几乎确定由彭淮南续任下,债市钱多券少的状况不会改变."过去五年的经验,空头时不要乱卖,最后价格都回来了."
美国10年期公债收益率(殖利率)周一触及九个月高位,因上周五美国公布就业及制造业数据,显示美国经济持续复苏,并激励股市升至五年高点.10年期美债价格下跌约7/32,收益率报2.052%.这是去年4月中旬以来10年期美债收益率的最高位.
台湾一位党政高层人士于上周五表示,现任央行总裁彭淮南将续任中央银行总裁一职.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 102/2 +0.60 0.9088 0.9038-0.9120 48.0
10 102/6 -- 1.2205 1.2126-1.2205 11.5
15 102/1 +2.90 1.4490 1.4300-1.4600 6.5
20 102/3 +1.01 1.6145 1.6099-1.6145 1.0
虽然农历年假即将到来,不过明日仍有两年公债102/4要标售,根据路透针对九家银行调查的结果,预估中值在0.70-0.73%.
惟交易员认为,102/4的标售结果对盘面影响有限,因是短券,且五年券102/2殖利率在今日的弹升幅度有限,可望对102/4形成支撑.
"102/2跨年的放空成本变得很高,借券不易."一证券商交易员说.
年期 期别 收盘价
30 101/8 没有成交
20 102/3 1.6145
15 102/1 1.4490
10 101/9 1.2085
5 102/2 0.9088
2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。
0222GMT * 澳元/美元多次触及周二低点，盘中低点下移至0.7537，跌幅约为0.4% * 澳元/美元跌破200日移动均线支撑位0.7553，该水准现转变为阻力位 * 短期支撑位料在100日移动均线0.7512，随后为3月10日低点0.7498 * 若跌破0.7491周期低点，则可以进一步预言多头力量减弱 * 有可能更加接近0.7165-0.7750年内迄今涨势的50%回档位(约在0.7455) * 相关技术图表： http://reut.rs/2oFe71Y (完) (编译 郑茵 审校 高琦)