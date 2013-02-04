国际油市: 布兰特油价持于116美元上方,受乐观数据和中东局势支撑

香港金融：证监会谴责国元香港并罚款450万港元，因违反打击洗钱指引
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
"目前美国和中国的经济同样温和成长,总体上对油价有支撑,"CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说,"可能会迎来一周的整理."
0605GMT,布兰特原油期货 下跌0.27美元至每桶116.49美元,接近周五触及的四个半月高点117.07美元.布兰特原油已经连涨三周.
美国原油期货 下滑0.24美元至每桶97.53美元,此前连涨八周,为2004年7-8月以来最长连涨时间.
布兰特原油对美元原油升水CL-LCO1=R周五扩大至每桶19美元以上,为1月初以来首见,因库欣(美国原油期货合约交割地)的库存增加.
交易员预计库欣的库存将会继续增加,因本来认为会吸收这里部分库存的Seaway管线也许要到今年下半年才能达到满负荷输送.(完)
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(编译 李春喜/郑茵 审校 高琦/张若琪)
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。
0222GMT * 澳元/美元多次触及周二低点，盘中低点下移至0.7537，跌幅约为0.4% * 澳元/美元跌破200日移动均线支撑位0.7553，该水准现转变为阻力位 * 短期支撑位料在100日移动均线0.7512，随后为3月10日低点0.7498 * 若跌破0.7491周期低点，则可以进一步预言多头力量减弱 * 有可能更加接近0.7165-0.7750年内迄今涨势的50%回档位(约在0.7455) * 相关技术图表： http://reut.rs/2oFe71Y (完) (编译 郑茵 审校 高琦)