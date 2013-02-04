国际油市: 布兰特油价持于116美元上方,受乐观数据和中东局势支撑

"目前美国和中国的经济同样温和成长,总体上对油价有支撑,"CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说,"可能会迎来一周的整理."

0605GMT,布兰特原油期货 下跌0.27美元至每桶116.49美元,接近周五触及的四个半月高点117.07美元.布兰特原油已经连涨三周.

美国原油期货 下滑0.24美元至每桶97.53美元,此前连涨八周,为2004年7-8月以来最长连涨时间.

布兰特原油对美元原油升水CL-LCO1=R周五扩大至每桶19美元以上,为1月初以来首见,因库欣(美国原油期货合约交割地)的库存增加.

交易员预计库欣的库存将会继续增加,因本来认为会吸收这里部分库存的Seaway管线也许要到今年下半年才能达到满负荷输送.(完)

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