中国股市: 沪综指放量收升至九个月新高,金融及强周期股提振大盘六连涨

美国政经：两周休会期到来前，众议院未能达成医改协议
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透上海2月4日 - 中国股市沪综指周一小幅收升,并刷新近九个月收盘高点.分析师指出,在上周连续上涨后,相当多个股累积涨幅不小,今日已出现获利回吐迹象,不过金融股及煤炭水泥等强周期股表现仍坚挺,大盘强势横盘,并录得连续第六日上涨,A股成交额更是创出近11个月高位.
沪综指 收报2,428.154点,涨9.134点或0.38%,此前收盘高点是去年5月8日的2,448.884点;上海A股今日成交额放大至1,520亿元人民币,较上日1,251亿元增逾两成,上一高点是去年3月14日的1,702亿元.
"大盘此前已连涨五天了,一些中小股票也该回调了,不过金融股和煤炭股等走势十分强,大盘被顶在上面下不来."申银万国资深分析师钱启敏表示.
他预计,短期内大盘可能会上冲2,500点整数位.
沪深300指数 收升0.17%,报2,748.028点.沪深300指数2月合约 尾盘报2,752.8点,升0.51%,成交量为559,116手.(完)
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路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
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0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。