台湾汇市: 台币随韩元波动收涨,春节长假前恐陷整理

* 韩元领涨亚币,台币随之扬升 * 本周年关前料波动不大 * 明日交投区料落29.500-29.600 路透台北2月4日 - 台币兑美元 周一收盘升值8.8分,扳回上日全部跌势.韩元 今日大涨 ,带领其余亚币走高,台币在韩元领涨、台股走高的激励下,午后涨势明显.市场料年关前市场不愿投注大部位, 加上韩元走势难料,台币或在近29.500处稍做整理,待年后重启新局. 汇银人士指出,虽然今日日圆 仍持续弱势整理,但台币与韩元较具连动效应,午后韩元一波大涨,带动 台币同步走高,且收盘央行未再大幅收回台币升幅,令台币单日升幅亦达约0.3%.除韩元上涨后,台股今日表现不 错,逐步逼近8,000点大关,外资亦见部分汇入,均提供台币支撑. "大家预期台股封关会收红,这样的话台币比较没有大贬的理由."一本地银行交易员说. 台股及台湾汇市将于本周五封关,此后将迎来九天春节假期. 交易员认为,本周逢长假前的最后交易周,交易商以平仓为优先考量,成交量较上周已明显缩小.而出口商在 历经此前一波台币贬值后,亦不急于抛汇,而是高挂美元卖单,待价而沽;外资部分也非一面倒看升台币,市场仍 有些观望,相关气氛恐将台币囿于区间.明日台币暂时或再随韩元走势于盘中波动,但市场料幅度亦不大. 此外,本周英国及欧洲央行将有利率决策,交易员认为欧洲情势暂时难以支撑各国升息,如果利率如市场预 料不变,对欧元及其他非美货币的影响将十分有限. 台股加权指数 周一收高0.86%,报7,923.16点;外资及陆资今日在台股买超80.73亿台币,累计连续六 日买超达390.1亿. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币除一周期仍有微幅溢价外,一个月期已来到平盘 附近,而其他天期天期折价幅度均扩大,显示海外投资者对风险资产的胃纳有所回温,但趋势并不明显. 美国1月就业岗位温和成长,先前两个月增幅亦获得上修,在日前疲软GDP数据后,扳回一城. 新兴汇市部分,韩国韩元周一录得2011年12月以来最大单日升幅,此前全球经济数据正面激发了投资者风险 意愿,且市场认为近期韩国不会出现调息. 本周重要事件及数据包括周二汇丰中国服务业PMI、欧元区12月零售销售、澳洲央行召开利率会议;周三英 国央行举行货币政策会议、日本央行审议委员演说、日本12月机械订单;周四台湾1月进出口数据、英国央行利 率决议、欧洲央行利率决议、美联储总裁谈话及周五中国PPI、CPI与进出口贸易数据、澳洲央行公布季度货币 政策声明. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.580 29.668 29.522-29.679 29.670 8.75 9.89 元太外汇经纪公司 29.550 29.600 29.524-29.600 29.599 3.18 4.43 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 0.020/0.030 美元/台币六个月期 -0.190/-0.180 -0.165/-0.145 (完)