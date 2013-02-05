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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 09:23 BJT

中国公开市场: 今日进行4,500亿14天逆回购,操作量创单日新高

路透上海2月5日 - 业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额4,500亿元人民币14天期逆回购操作.逆回购操作量创单日新高.

春节假期渐行渐近,上周中国央行公开市场终结开年以来连续四周净回笼,转为净投放590亿元.机构对节前流动性管理愈加谨慎,"未雨绸缪"提前准备资金,令逆回购需求明显增加.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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