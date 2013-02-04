中国债市: 利率互换变动不大,继续关注资金价格变动及数据出台

路透上海2月4日 - 中国人民币利率互换周一早盘一度小升,主要受中国非制造业PMI数据向好带动,但午后逐步回落至和上一交易日基本持平位置;春节临近,资金价格预计将稳中走升,给予互换短端支撑,中长端走势则继续关注本周更多宏观数据的出台.

"今天基本是中外大战吧,中资在offer(付浮动收固定),外资在pay(付固定收浮动)."上海一商业银行交易员称.

他并指出,随着外围市场风险偏好加剧,国内互换市场上,外资目前操作相对更激进,以基于七天期回购的五年互换报价为例,目前3.82/83%的位置,中资则可能认为已到阶段性高点,看法相对谨慎.

宏观方面,中国周末公布了官方非制造业PMI连续第四个月回升,因节日效应带动消费性服务业快速上升.但本月价格指数涨幅明显,需警惕成本推动形成的涨价压力.

中国国家统计局及海关将于周五(8日)公布1月工业品价格指数(PPI)、居民消费价格指数(CPI)、进出口贸易数据等数据

资金面方面,中国银行间资金市场周一主要期限质押式回购利率 多涨势不改.市场人士表示,新月份伊始,1月末冲高的部分存款趋流出;更为重要的是,春节流通中现金需求的影响变大,跨节资金供给与需求的缺口渐渐扩张,推动资金利率上涨.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.1675/3.2650 3.1380/3.2220 3.4820/3.5620 3.7580/3.8460 3.7750/4.0000

上周五 3.1914/3.2929 3.1317/3.2267 3.4500/3.5417 3.7117/3.8017 3.7150/3.9933

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-0.0239/-0.0279 0.0063/-0.0047 0.0320/0.0203 0.0463/0.0443 0.0600/0.0067

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.