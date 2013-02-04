版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 4日 星期一 16:18 BJT

美股业绩: 搜狐第四季营业收入为2.99亿美元,略高于路透预估

路透2月4日 - 中国门户网站搜狐 周一公布:

* 第四季非GAAP每股盈余(EPS)为0.73美元.

* 第四季GAAP每股盈余(EPS)为0.60美元.

* 第四季营业收入为2.99亿美元,汤森路透I/B/E/S预估为2.925亿美元.

* 预计2013年第一季非GAAP的EPS为0.50-0.55美元.

* 预计2013年第一季营收为2.9-2.99亿美元.

* 第四季GAAP与非GAAP的毛利润率均为69%.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐