美股业绩: 搜狐第四季营业收入为2.99亿美元,略高于路透预估

美国政经：两周休会期到来前，众议院未能达成医改协议
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透2月4日 - 中国门户网站搜狐 周一公布:
* 第四季非GAAP每股盈余(EPS)为0.73美元.
* 第四季GAAP每股盈余(EPS)为0.60美元.
* 第四季营业收入为2.99亿美元,汤森路透I/B/E/S预估为2.925亿美元.
* 预计2013年第一季非GAAP的EPS为0.50-0.55美元.
* 预计2013年第一季营收为2.9-2.99亿美元.
* 第四季GAAP与非GAAP的毛利润率均为69%.(完)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
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0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。