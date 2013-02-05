《即时观点3》台湾1月CPI年增率低于预期,下半年压力料增大

路透台北2月5日 - 台湾主计总处周二公布,1月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.15%,低于路透调查的成长1.36%,主要因冬天服饰降价促销,蔬菜盛产价格下跌,惟寒假机票与旅游团费调涨,抵消部分跌幅.
1月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌3.81%.
主计总处称,自今年1月开始,改以2011年为基期编制物价指数.
以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比(%):
1月 12月
CPI(较上年同期) +1.15 +1.60r
路透调查(较上年同期) +1.36 --
CPI(较上月,经季节调整) +0.04 +0.09
核心CPI(较上年同期) +0.33 +1.10r
WPI(较上年同期) -3.81 -3.95r
**市场评论**
--大众银行分析师 陈森林:
比预期低了一些,主要因季节性因素,也反映台湾消费力道不强.预估第一季CPI年增率会接近1.8%左右.且因比较基期因素,今年CPI应会逐季往下,第三季会是低点,对央行来说,在双率上有较大的施展空间.
--日盛投顾分析师 蔡素菁:
比我们的预期要低,原以为去年同期有过年,比较基期偏高,但仍在可以接受的范围内.展望2月,因逢农历春年,所以CPI数字会较高,整体而言,第一季通膨相对温和,年增率约在1.5%上下.至于央行的货币政策,预料短期不变,但可能会从量动手,像是加强每日冲销的额度等来控制货币数量.
--台新投顾分析师 王凯民:
这个数据看起来还蛮低的,因为去年上半年的基期比较高,所以今年上半年对于通膨都不用太担心.不过美国自去年9月开始的第三轮量化宽松(QE3),它的效果我们预期在今年下半年才会逐渐显现,所以下半年通膨的压力会大一点.我们估全年的CPI可能要高于1.5%.
**市场反应**
--台币兑美元 周一收盘升值8.8分至29.580.
--台股加权股价指数 周一收高0.86%,报7,923.16点.
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾行政院主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行12月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续六次维持利率不变.
--主计总处最新的预测2013年全年经济成长率为3.53%,CPI年成长率为1.31%.
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(撰写 台北记者组; 审校 曾祥进)