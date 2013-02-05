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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 08:39 BJT

台湾数据: 1月CPI年增率1.15%,低于市场预期

路透台北2月5日 - 台湾主计总处周二公布,1月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.15%,低于路透调查的成长1.36%,主要因冬天服饰降价促销,蔬菜盛产价格下跌,惟寒假机票与旅游团费调涨,抵消部分跌幅.

1月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌3.81%.

主计总处称,自今年1月开始,改以2011年为基期编制物价指数.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比(%):

1月 12月

CPI(较上年同期) +1.15 +1.60r

路透调查(较上年同期) +1.36 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.04 +0.09

核心CPI(较上年同期) +0.33 +1.10r

WPI(较上年同期) -3.81 -3.95r

注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源.(完)

参看台湾CPI相关新闻,请点选 ;台湾数据请点选TW-ECI-CMN (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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