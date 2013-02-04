版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 4日 星期一 16:46 BJT

台湾央行: 共发行3,607.1亿台币存单,存单发行余额减250亿

路透台北2月4日 - 台湾央行周一公布,今日共发行3,607.1亿台币存单,若相较存单到期金额3,857.1亿,存单发行余额减250亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 3,470.1 91天期 0.93 100.00 182天期 1.05 37.00

央行上日共发行6,728.9亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,156.2亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周五超额准备为负127亿台币;累计至周日超额准备为5,548亿台币,加计前期1%的超额准备为7,027亿台币(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐