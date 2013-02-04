台湾央行: 共发行3,607.1亿台币存单,存单发行余额减250亿

美国政经：两周休会期到来前，众议院未能达成医改协议
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透台北2月4日 - 台湾央行周一公布,今日共发行3,607.1亿台币存单,若相较存单到期金额3,857.1亿,存单发行余额减250亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 3,470.1 91天期 0.93 100.00 182天期 1.05 37.00
央行上日共发行6,728.9亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,156.2亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后周五超额准备为负127亿台币;累计至周日超额准备为5,548亿台币,加计前期1%的超额准备为7,027亿台币(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
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0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。