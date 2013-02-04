中国债市: 资金面稳定预期推升短债,短融中票发行利率下限取消未兴波澜

路透北京2月4日 - 虽然伴随春节假期的步步临近,回购利率多涨势不改,不过中国银行间债市周一利率债短端交投活跃且收益率走低,这主要得益于市场对节前资金面稳定预期的支撑.

有消息人士称,短融中票发行利率指导下限机制本周起取消.但这一消息对今日二级信用债市场的影响并不明显.市场人士指出,投资者们仍在观望取消指导下限后一级最终定价情况.

"虽然资金利率在涨,但没觉得现在资金面特别紧张.而且春节因素年年存在,今年的回购利率比往常已经低很多了,还是显示出资金比较宽裕的.现券这边也还没出现担心节前资金紧张而卖券的情况."北京一银行交易员说.

中国银行间资金市场周一主要期限质押式回购利率 多涨势不改.市场人士表示,新月份伊始,1月末冲高的部分存款趋流出;更为重要的是,春节流通中现金需求的影响变大,跨节资金供给与需求的缺口渐渐扩张,推动资金利率上涨.

三位消息人士上周二透露,银行间市场交易商协会拟取消短期融资券和中期票据的发行利率下限,初步计划于下周一(2月4日)起开始执行.目前由于短融和中票发行利率下限的存在,一定程度上导致一二级市场出现价差.

中国银行间市场交易商协会周一发布最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周 信用债收益率估值一至五年的中短端涨势明显,七年及以上品种则走势较为平稳.

剩余期限约0.9506年的固息国债130002最新成交收益率 在2.7799%,上日尾盘为2.7900%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.8624 3.4695

上日 2.6912 3.3321 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8880/2.8220 国债参考率报价 2.8150/2.7590 金融债参考率报价 3.3230/3.2590(完)