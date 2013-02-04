中国外汇拆借: 隐含利率上行显美元资金紧张,议价的大额存款利率水涨船高

路透北京2月4日 - 周一,中国境内超短端美元隐含利率较一周以前大幅上扬,其他期限也稍微抬高.交易员称,目前银行体系美元资金较为紧张,春节长假的节前因素也放大了短端资金的紧张程度.

银行人士并称,造成美元资金紧张的因素,主要是在人民币升值预期下,前期结汇较多造成美元存款流失,这也导致近期与客户议价形成的美元大额存款利率上升.

上海一股份行交易员称,"大行资金不多,其实从去年12月以来美元资金就相对减少了,临近春节放大了这些因素,现在一周拆借跨年就相当于两周了,价格的确有些偏贵."

北京时间16:25时,境内美元/人民币隐含利率 中,通过隔夜人民币隐含利率推算的隔夜美元隐含利率报1.45%,一周期高达1.50%,高出其他期限利率水平,而上周一时分别报0.58%和1.20%.

华南一外资行交易员亦表示,各家行根据自身资金程度都在逐渐相应上调拆借利率报价,而存款利率也会随之上涨."长期来看美元需求还是偏多,远端议价空间还是蛮大的.以3个月期拆借利率来说,一两个月以后可能会从现在实际成交的1.3%、1.4%上涨到1.5%,1.6%左右."

北京一外资行外汇分析师称,"之前有一笔大额存款利率就偏高,很高,比拆借还要高.当然单笔是要特殊一点,但现在各家银行都往上报价了,客户提出一个很高的价格,我们也不得以接受.存款对我们很重要."

去年8月时因国内外币流动性宽裕,各银行纷纷下调美元等外币存款利率.上述上海交易员称,这主要是对于散户的小额存款利率,大额存款是一事一议的市场化价格,要传导到小额存款利率的上升,可能还需要更长的时间.