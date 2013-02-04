重发-《中国新债预测》节后缴款致机构乐观看待资金面,福娃债增发收益率料续走低

(重发以修改bullets第二点的措辞)

* 招标品种: 国开行第1-5期固息债第二次增发

* 期限及金额:1/3/5/7/10年:各期不超过60亿元人民币

* 招标时间: 1/3/5年 周二(2月5日)9:30-10:30

* 7/10年 周二(2月5日)9:30-11:10

* 受访人数: 10位(银行、券商

* 预测区间: 3.20%-3.31%;3.72%-3.85%;4.05%-4.15%;4.27%-4.37%;4.37%-4.46%

* 预测均值: 3.25%;3.77%;4.09%;4.30%;4.40%

路透上海2月4日 - 中国国家开发银行 周二将第二次增发今年第一批"福娃债".路透调查显示,由于缴款时间在节后,春节前趋紧的资金面对此次增发料影响不大,加上目前机构的配置热情依然高涨,因此明日中标收益率继续低于二级市场的可能性较大.

不过利率债收益率开年来已累计不小跌幅,且第一次增发结果大幅低于预期,多数机构对此次增发中标收益率相比二级市场的下跌空间已趋谨慎,机构预测的区间分布也略显分散.

"流动性支持,基本上是在二级(收益率)的基础上,下浮3个BP左右吧."上海一位券商交易员认为.

当然也有机构对资金面的预期更加保守,北京一位券商交易员就认为,缴款时间虽延至节后,但节后的资金面的走向也并不明朗,因此该机构对此次中标收益率的预测基本上持平二级市场.

中国银行间资金市场周一早盘主要期限质押式回购利率 多涨势不改.市场人士表示,新月份伊始,1月末冲高的部分存款趋流出;更为重要的是,春节流通中现金需求的影响变大,跨节资金供给与需求的缺口渐渐扩张,推动资金利率上涨.

二级市场上,此次国开行一年期增发债的标的债130201券最新成交在 3.2400%,上日尾盘为3.2683%.

银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示,1/3/5/7/10年品种最新收益率分别为3.2855%、3.8007%、4.1163%、4.3420%和4.4127%.

上述增发债具体条款如下:

第1-5期第二次增发 --------------------------------------------------- 发行总量 至多300亿元,每期至多60亿元 期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息 票面利率 3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%、4.43%. 招标时间 2月5日

1/3/5年:9:30-10:30

7/10年:9:30-11:10 招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式 缴款日 2月19日 起息日 1月10日 分销期 2月6日-2月19日 上市日 1年:2月21日