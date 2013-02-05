《中国数据观测》1月进出口同比增幅料持续反弹,基数低加之经济复苏提供动力

* 公布内容: 中国2013年1月进出口贸易数据

* 公布时间: 2月8日(周五 --调查结果 :

指标 1月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) 17 6.7至26.7 14.1 18.4 16

进口(%) 23.3 12至31.5 6 39.6 16 贸易顺差(亿美元) 220 85至408 316.2 -314.9 15 --数据要点:

中国外贸状况料进一步复苏.路透调查综合16位机构分析师的预测中值显示,中国2013年1月进、出口同比增幅有望较前月继续回升,而贸易顺差则环比有所缩减.

接受路透调查的25家机构预测中值显示,1月出口同比增速为17%,高于上月的14.1%;进口增速则为23.3%,亦高于上月的6%;贸易顺差预计为220亿美元,上月为316.2亿美元.

春节错位因素将一定程度上推高2013年1月的进口增速,而中国经济温和回升复苏态势基本确定,亦支持进口反弹,从而令1月进口增长明显.出口方面,受益于主要经济体货币政策的持续放松,全球市场信心正逐步恢复,2013年世界经济增速也将整体处于弱复苏格局.

分析师同时指出,在国内总需求扩张的推动下,预计受下游需求向中上游传导的影响,包括铁矿石、原油在内的主要大宗原材料进口规模有望持续增长,进而推动整体进口增速延续走高的态势.不过,考虑到春节错位因素的扰动,可能要等到一季度之后,进口增速持续走高的态势才会进一步明朗.

交通银行首席经济学家连平并强调,出口亦需要考虑春节错位因素的扰动,预计受外需恢复性增长的推动,自二季度起,中国出口企稳的趋势将进一步明朗.

"我们预计去年的低基数效应将推高今年1月的进出口增速,但是和去年12月出口出人意料的快速增长相比,1月出口环比增速可能会更为温和,并预计进口增速将升至12%."瑞银在最新研究报告中称.

瑞银报告并预计,中国贸易顺差1月份可能将超过400亿美元,而2月份可能转向贸易逆差.

中美贸易顺差一直是人民币升值压力的主要来源,不过中国社会科学院最新报告指出,中国贸易结构中加工贸易比重较大,国外产生的附加值比例较高,使传统方法计算的贸易顺逆差绝对额偏大,中美贸易顺差规模尤其被高估.

人民币兑美元即期 2012年全年升值1%,幅度较前几年大幅放缓.交易员预计,今年人民币即期市场将呈双向波动格局,但中国经济向好或令人民币仍有一定升值压力.

机构 出口(同比%) 进口(同比%) 贸易顺差（十亿美元